Roma, 21 luglio 2021 - Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.558. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 10. Balzo in avanti dunque del numero dei positivi. Nella giornata di martedì 20 luglio i nuovi casi erano stati 3558. Era dal 22 maggio che i casi non superavano i quattromila in un giorno.

Una settimana fa, mercoledì 14 luglio, i nuovi casi erano stati 2153 con 23 morti. C'è dunque il raddoppio dei casi a una settimana, come spiegano i dati.

I numeri degli ultimi 4 mercoledì

Mercoledì 30 giugno: 886 nuovi casi, 185mila tamponi

nuovi casi, 185mila tamponi Mercoledì 7 luglio: 1010 nuovi casi, 177mila tamponi

nuovi casi, 177mila tamponi Mercoledì 14 luglio 2153 nuovi casi, 210mila tamponi

nuovi casi, 210mila tamponi Mercoledì 21 luglio 4259 nuovi casi, 235mila tamponi

I tamponi

Sono 235.097 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 218.705. Il tasso di positività è dell'1,8%, in lieve aumento rispetto all'1,6% di ieri.

Stabili i ricoveri

Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri.

Lazio, +616 casi

«Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (422) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616 nuovi casi positivi (-65), 0 decessi (-1), i ricoverati sono 151 (+18), le terapie intensive sono 28 (come ieri), i guariti sono 154. il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 348». Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Covid Lombardia: 564 casi

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 564 casi di Covid-19 e 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono 33.813. I tamponi processati sono stati 37.062, con un indice di positività dell'1,5%. I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 28 (-3), mentre i ricoverati a 132 (-4). I contagi rilevati nelle province lombarde sono: a Milano 257, di cui 154 in citta'; Bergamo: 27; Brescia: 38; Como: 31; Cremona: 25; Lecco: 2; Lodi: 13; Mantova: 19; Monza e Brianza: 36; Pavia: 15; Sondrio: 1; Varese: 50.