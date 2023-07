Controffensiva Giani. "Imprese e lavoro, ecco la svolta attesa: aiuti e via ai cantieri"

Quali prospettive per la Toscana? Il dibattito si è aperto martedì con l’intervista del vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo, al presidente regionale di Confindustria, Maurizio Bigazzi: «Urge la svolta su rifiuti e trasporti, e il Pnrr è un’occasione da non sprecare»; poi ha lanciato un monito sui «segnali di indebolimento e la frenata in arrivo». La volontà degli industriali di dare una spinta allo sviluppo della Toscana è stata raccolta dagli artigiani: «Infrastrutture, credito e Pnrr sono le nostre priorità», hanno detto i presidenti delle due associazioni di categoria. Per Luca Tonini di Cna «manca manodopera e alcuni comparti continuano a soffrire», mentre per Giovanni Lamioni di Confartigianato «il Pil resta inferiore al dato pre-Covid, e c’è l’incognita inflazione». Poi sono intervenuti i sindacati regionali, con i rispettivi segretari. Per Rossano Rossi della Cgil il rilancio passa dal lavoro e quindi «sostegno al manifatturiero, perché è quello che oggi soffre di più»; Ciro Recce della Cisl punta sul Pnrr, definito «occasione irripetibile per la Toscana, ma bisogna fare attenzione ai progetti scelti»; infine per Paolo Fantappiè della Uil «manca un piano regionale delle infrastrutture necessarie».

Firenze, 22 luglio 2023 – Presidente della Toscana Eugenio Giani, il dibattito sul rilancio della regione è vivo: Confindustria, artigiani, sindacati. Si chiede una svolta alla Toscana per trainare economia di imprese e famiglie. Arriverà nella seconda metà del suo mandato?

"Certo, abbiamo previsto bandi per le imprese nei prossimi 5 anni per circa 530 milioni di euro per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo, efficientamento energetico, prevenzione sismica, modernizzazione tecnologica e internazionalizzazione. Nessun intervento diretto della Regione a sostegno delle imprese e degli artigiani era stato cosi consistente e concreto. Per le famiglie attenzione ai servizi e interventi per la Toscana Diffusa, investimenti pubblici su edilizia scolastica e universitaria, case della salute e di comunità, rigenerazione urbana ed edilizia popolare. E da settembre oltre 15mila bambini andranno gratis all’asilo nido, prima regione italiana a farlo".

Il presidente di Confindustria toscana Bigazzi chiede certezze sul piano rifiuti ma anche sul Pnrr. Che gli risponde?

"Il piano rifiuti prevede sedici interventi di ristrutturazione, potenziamento o nuova realizzazione in una logica di economia circolare che allo stato attuale garantisce autosufficienza in due su tre ambiti territoriali della Toscana: il sud e la costa. Per quanto riguarda la Toscana centrale potranno essere stipulate convenzioni che faranno fronte allo smaltimento industriale e quello civile. Sul Pnrr la Toscana ha in realizzazione 10.500 progetti per oltre 7,5 miliardi di euro: nei prossimi sei anni, ogni territorio toscano sarà volano di crescita e di occupazione".

I sindacati puntano l’attenzione sul lavoro povero e sul salario minimo. La Toscana sta investendo molto sulle politiche attive del lavoro.

"Hanno ragione visto che 100mila toscani lavorano sotto la soglia dei 9 euro. Come Regione continuiamo con le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, gli Its e la capillare azione svolta da Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) con oltre 800 operatori che quotidianamente fanno incontrare imprenditori e cittadini".

Infrastrutture. Tutti aspettano investimenti e cantieri. Diversi progetti si stanno muovendo per fortuna.

"Certo, sono sempre stato in prima linea nei lavori del passante ferroviario e della nuova stazione a Belfiore per l’alta velocità e si vedono i risultati: finalmente la talpa inizierà a scavare la prossima settimana. Un investimento da 1,1 miliardi di euro che rivoluzionerà anche il baricentro urbanistico di Firenze con realizzazione in via Circondaria di parcheggi, interscambio bus, verde urbano e il people-mover che collegherà Belfiore a Santa Maria Novella. Altro aspetto fondamentale è la costa, con la strada Tirrenica con priorità ai lotti di Aurelia Bis fra Grosseto e il confine con il Lazio. E poi il nodo di Firenze Peretola e la terza corsia Firenze-Prato-Pistoia. Importante la costante doppia corsia nella E78 per la quale siamo riusciti a partire con i lavori per i lotti che mancano da Grosseto a Siena e presto da Arezzo al confine umbro. Indispensabile è il raddoppio della rete tramviaria da Campi, Sesto e Bagno a Ripoli verso Firenze e da Careggi al Meyer per incoraggiare il trasporto pubblico. La Regione Toscana sta poi chiudendo sull’aggiudicazione dell’appalto per il ponte fra Signa e Lastra a Signa, per 72 milioni di euro, decisiva infrastruttura per la piana fiorentina a servizio della manifattura e degli spostamenti urbani della cittadinanza".

Soldi per l’interporto livornese. Per ora stornati altrove dal governo. Preoccupato?

"Il Governo non ha fatto una bella figura nel rinviare un investimento per il quale erano stati previsti 337 milioni di euro a servizio dell’aerea pisana e livornese con un collegamento più diretto Vada-Collesalvetti e asse ferroviario Firenze-Pisa. Mi impegnerò fortemente perché le parole del sottosegretario che ha parlato di rinvio di un solo anno siano rispettate. Intanto come Regione abbiamo dato il decisivo contributo di 240 milioni di euro per la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno".

Grande successo con l’operazione asilo nido. Altre idee praticabili per aiutare le famiglie toscane?

"La Regione sta sviluppando un’azione sociale importante a sostegno di disabili, anziani e fragili con consistenti contributi per Rsa e Rsd, ma anche per un’assistenza domiciliare adeguata. È attivo il bando che darà borse di studio a oltre 14mila studenti universitari. Sto lavorando per attivare il Bonus Cultura della Regione che darà ai giovani un sostegno economico per accedere a musei, cinema, concerti e un bando di sostegno alla pratica sportiva per i bambini meno abbienti. Attiverò incentivi per acquistare abitazioni in aree della Toscana diffusa".