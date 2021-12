Firenze, 9 dicembre 2021 - Covid Toscana, sono 659 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 9 dicembre nella regione. I dati emergono su un totale di 17.935 test di cui 8.085 tamponi molecolari e 9.850 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,67% (11,7% sulle prime diagnosi).

Rispetto a ieri dunque i contagi sono in diminuzione (erano 791), a fronte però di un numero molto più basso di test (erano 32.558) e conseguentemente è in forte aumento il tasso di positività (era 2,43%).

Se invece confrontiamo i dati con una settimana fa, i contagi sono in rialzo, soprattutto in termini di incidenza: la giornata di festività ha determinato, del resto, un netto calo del numero dei test. Giovedì scorso il bollettino segnalava in effetti 615 contagi, ma a fronte di ben 35.195 tamponi. Di conseguenza il tasso di positività si collocava rispettivamente all'1,75 e al 6,3%. Quanto alle vaccinazioni il totale delle dosi dei preparati anti-Covid somministrate in Toscana sale a 6.555.253: circa 14.500 nell'ultima giornata.

I DATI COMUNE PER COMUNE (clicca qui)

