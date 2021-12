Firenze, 11 dicembre 2021 - Contagi da Covid 19 ancora in crescita in Toscana, con un dato che risulta particolarmente indicativo e preoccupante: il 25% dei positivi di questa settimana ha meno di 13 anni, una tendenza in netto incremento rispetto a ottobre. In questa settimana (da lunedì a sabato) i positivi sono 4286, la scorsa settimana (da lunedì a domenica) erano 4078.

In generale, la popolazione dei positivi tra i bambini fino a 12 anni, oscilla tra il 5 e il 6% del totale di 200mila in questa fascia di età.

I nuovi contagi di oggi sono 924, con un tasso di positività sulle prime diagnosi del 9,6% in crescita rispetto all'8,45 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 31.310 test di cui 11.279 tamponi molecolari e 20.031 test rapidi. Il tasso di positività complessivo (compresi i test di controllo) è del 2,95%.

Degli 870 positivi di ieri il 44% aveva fatto due dosi di vaccino. Il potere di copertura vaccinale si starebbe abbassando, probabilmente perché molti si sono vaccinati tra giugno e luglio. In totale i vaccini attualmente somministrati sono 6.624.320.

Giani: il portale è già denso di appuntamenti per i bambini dai 5 agli 11 anni

"Ne sono felice. Avevamo il timore di una remora psicologica da parte dei genitori, si parla di bambini dai 5 agli 11 anni, invece abbiamo visto che il portale è già denso di appuntamenti, dal 16 in poi. Le prime vaccinazioni, secondo le indicazioni del ministero, inizieranno il 16 dicembre". Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine dell'iniziativa del gruppo dell'alleanza progressista dei democratici e dei socialisti al Parlamento Europeo, commentando i primi dati sulle prenotazioni dei vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni, aperte ieri sul portale regionale. "La Toscana, abbiamo potuto certificarlo ieri, è la prima regione come numero di vaccinati in proporzione ai propri abitanti per le terze dosi - ha aggiunto Giani - quindi si conferma quel trend che, considerando l'83,6,6% della popolazione già vaccinata, vede la Toscana predisposta ad una campagna di vaccinazioni che oggi e' il vero unico antidoto contro il virus che, comunque, sta crescendo".

Il baby vaccino è subito un successo. Contagi su, controffensiva degli hub

L'appello di Nardella

"Un appello ai genitori fiorentini. Vi parlo da padre prima ancora che da sindaco: vaccinate i vostri figli. Io lo farò. E' possibile prenotare sul portale della Regione Toscana. Siamo tra le prime città in Europa per vaccinazioni, ora proteggiamo anche i nostri bambini". Così su Facebook il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Vaccino ai bambini: le date

Sono iniziate alle 14 di venerdì 10 dicembre le prenotazioni della prima somministrazione di vaccino anti- Covid, destinata ai bambini toscani dai 5 agli 11 anni, sul portale https://prenotavaccino.sanita. toscana.it. Le somministrazioni saranno effettuate a partire da giovedì 16 dicembre, data di inizio della campagna vaccinale pediatrica, che in Toscana riguarderà quasi 215 mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. Per quanto riguarda i bambini particolarmente fragili sarà istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer. Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Comirnaty (Pfizer pediatrico) a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Dal monitoraggio settimanale del Gimbe emerge che nella regione dall'1 al 7 dicembre i casi Covid sono aumentati del 25,2% ma i ricoveri rimangono sotto la soglia di saturazione. Il report registra poi una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (289) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,2%) rispetto alla settimana precedente.