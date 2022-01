Firenze, 30 gennaio 2022 - Covid Toscana, sono 8.404 i nuovi contagi registrati oggi, 30 gennaio, nella regione. Il dato emerge su un totale di su 65.658 test di cui 19.410 tamponi molecolari e 46.248 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,80% (66,7% sulle prime diagnosi). / Variante Omicron: sintomi e incubazione / Covid: muore bimba di 2 anni

Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è inferiore (erano 9.713) così come quello dei test effettuati (erano 68.876), di conseguenza il tasso è più basso (era 14,10%).

Le ultime due settimane sono state caratterizzate da un inizio di discesa della curva del contagio. L'avvento di Omicron a fine dicembre ha completamente modificato lo scenario, con numeri altissimi di contagio in Toscana che hanno toccato i 16mila casi al giorno. Intorno a metà mese l'inizio del calo dell'ondata di omicron.

Discesa lenta

Ma se l'innalzamento della curva è stato straordinariamente repentino, la discesa è incerta, molto lenta

Tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 19.410 tamponi molecolari e 46.248 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 12.604 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 156.411, -2,9% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 1.426 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (2 in più).

22 morti

Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 83,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 22 persone decedute sono: 9 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 3 a Grosseto.



Sono 8.236 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.618 a Firenze, 705 a Prato, 752 a Pistoia, 575 a Massa Carrara, 795 a Lucca, 845 a Pisa, 558 a Livorno, 590 ad Arezzo, 425 a Siena, 268 a Grosseto, 105 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

​Età media nuovi positivi

L'età media dei 8.404 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

​ ​Il contagio nella regione

Sono 220.920 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.327 in più rispetto a ieri), 57.389 a Prato (634 in più), 62.933 a Pistoia (705 in più), 33.988 a Massa (351 in più), 71.887 a Lucca (903 in più), 85.021 a Pisa (898 in più), 59.510 a Livorno (942 in più), 64.744 ad Arezzo (749 in più), 46.017 a Siena (486 in più), 32.233 a Grosseto (409 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.