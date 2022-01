Firenze, 23 gennaio 2022 - Covid Toscana, sono 10.904 i contagi registrati oggi, 23 gennaio, nella regione. Il dato emerge su un totale di 66.311 test di cui 20.143 tamponi molecolari e 46.168 test rapidi, di questi il 16,4% è risultato positivo. Sono invece 14.699 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,2% è risultato positivo.

Rispetto a ieri i casi sono in calo così come i tamponi effettuati, con un tasso di positività quasi invariato: nel precedente report i contagi erano 12.190 su 74.873 test e un'incidenza di nuovi positivi al 16,28% (72,2% sulle prime diagnosi).

Intanto anche per la prossima settimana la Toscana resterà in zona gialla. Lo ha deciso la cabina di regia nell'ambito dell'assegnazione dei colori alle regioni. La Toscana è gialla ma alcuni indicatori sono spostati verso l'arancione. Attualmente il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 21,9% (limite al 20%, dopo di che scatta l'arancione) mentre quello dei posti letto ordinari covid è al 26,6% (limite al 30%, dopo scatta l'arancione).

Leggi la percentuale di positivi sui primi tamponi, giorno per giorno / I dati del giorno prima: 22 gennaio

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 1.454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno).

26 morti

Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 13 uomini e 13 donne con un'età media di 83,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 3 a Lucca, 7 a Pisa, 3 a Livorno, 2 a Siena.

Sono 8.033 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.551 a Firenze, 696 a Prato, 737 a Pistoia, 568 a Massa Carrara, 764 a Lucca, 828 a Pisa, 534 a Livorno, 582 ad Arezzo, 410 a Siena, 260 a Grosseto, 103 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

​Età media nuovi positivi

L'età media dei 10.904 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Il contagio nel territorio

Sono 200.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.254 in più rispetto a ieri), 52.307 a Prato (692 in più), 57.053 a Pistoia (919 in più), 31.305 a Massa (411 in più), 64.953 a Lucca (1.104 in più), 77.077 a Pisa (1.227 in più), 52.057 a Livorno (1.087 in più), 58.475 ad Arezzo (968 in più), 42.007 a Siena (569 in più), 28.236 a Grosseto (673 in più).