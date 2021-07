Firenze, 27 luglio 2021 - "L'estate? La vedo male. Il problema è che c'è una crescita esponenziale dei contagi, è una rampa che poi sale. Lo scenario secondo me è che si arrivi almeno a 10mila casi giornalieri nel breve, con una tendenza ulteriore alla crescita in funzione del fatto che c'è un'eclissi ulteriore di coscienza tra le persone, oltre a quella che c'è stata per gli Europei di calcio, e per lo stile di disattenzione continua che si vede tra i no-vax e che preoccupa". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, alla luce dei numeri che vedono in deciso aumento i contagi e ora in incremento anche i ricoveri per Covid-19.

"Io spero - auspica il medico - che rimanga questa proporzionalità più bassa di casi gravi e venga mantenuta questa efficacia dei vaccini dimostrata sul campo. Certamente - avverte Pregliasco - l'aumento dei contagi porterà certi soggetti anche vaccinati a essere positivi. Qua in Lombardia abbiamo l'85% dei nuovi casi tra i non vaccinati, un 9% tra i vaccinati con una sola dose e il resto con le due dosi. Però è chiaro che - spiega - aumentando il numero di vaccinati, ci potrà essere un 'effetto paradosso' quando in termini assoluti saranno più i casi tra i vaccinati, ma" questo "proprio perché la popolazione vaccinata aumenta". Come procederà la stagione estiva, secondo il virologo "dipenderà un po' da noi, dalla capacità di gestire il tracciamento, da questa adozione del nuovo galateo un po' più generalizzata". E "secondo me sarebbero necessari anche controlli un po' più stringenti". Quanto a nuove chiusure, "vedrei azioni di intervento 'sartoriali' - suggerisce il medico - solo in contesti particolari. Insomma, elementi modulati per una guerra chirurgica al virus".

La situazione in toscana

Sono 271, età media 31 anni circa, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri quattro decessi: tutte donne con un'età media di 82 anni, tre nella provincia di Firenze ed una in quella di Arezzo. In crescita i ricoveri che salgono a 128 (9 in più rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (3 in più). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 249.203 i casi di positività al Coronavirus mentre sono 6.908 i deceduti. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 237.700 (95,4% dei casi totali). Complessivamente, 4.467 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (179 in più rispetto a ieri, più 4,2%). Sono invece 11.361 (291 in più rispetto a ieri, più 2,6%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle single province quella di Firenze registra 77 casi in più rispetto a ieri, Prato 15, Pistoia 18, Massa 7, Lucca 53, Pisa 35, Livorno 24, Arezzo 6, Siena 12 e Grosseto 24

Green pass forse necessario anche sui mezzi pubblici

Il rapporto tra positivi e primi tamponi giorno per giorno

Ansia green pass, impennata di vaccini

Spagna: in un mese 450.000 contagi

Nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 21 luglio sono stati notificati in Spagna quasi 450.000 contagi di covid e 419 morti di persone che avevano contratto la malattia: sono i dati sul boom di nuovi casi registrato nel Paese iberico a partire dall'inizio dell'estate, riportati dall'Istituto Sanitario Carlo III, un organismo pubblico, e ripresi dal quotidiano La Vanguardia. In tutto, da inizio pandemia sono stati notificati 4.342.054 contagi e 81.268 decessi, secondo i dati pubblicati ieri dal Ministero della Sanità: circa 125.000 e contagi e 101 morti in più rispetto a quelle riportate nell'ultimo report settimanale dell'Istituto Carlo III. Attualmente, la velocità della trasmissione dei contagi appare in fase di rallentamento in diverse regioni. In alcuni territori, tuttavia, ricoveri e morti sono in aumento. È il caso della Catalogna, la regione spagnola più colpita finora dalla nuova ondata di contagi, dove tra il 17 e il 23 luglio sono stati notificati 103 decessi, mentre due settimane prima ne erano state riportate 18. Inoltre, negli ospedali catalani l'occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti covid ha raggiunto il 44%, secondo gli ultimi dati del ministero. La media nazionale è del 16%