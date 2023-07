Consiglio comunale, variazione di bilancio a Sansepolcro

Arezzo, 1 luglio 2023 – Nel corso della recente seduta del consiglio comunale di Sansepolcro è stata approvata a maggioranza la variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

“Un atto” spiega l’assessore Alessandro Rivi “che ha l’obiettivo di fronteggiare sopravvenute necessità di spesa per adeguamento e inserimento di vari interventi coerenti con gli obiettivi strategici che ci siamo dati e per soddisfare esigenze della collettività”.

Nello specifico si tratta di 6680 euro per i capitoli del progetto ministeriale “Scuole sicure” per maggiori trasferimenti statali. Di euro 122mila, contributo statale per la digitalizzazione per l’iscrizione a bilancio del progetto Pnrr, adesione al cloud per la pubblica amministrazione. Per il progetto di videosorveglianza lettura targhe, contributo regionale di 25mila euro più compartecipazione del Comune, che porta l’importo necessario all’intervento a oltre 40mila euro. Euro 25mila per migliorare la qualità delle aree gioco nel territorio comunale. Euro 107mila per l’iscrizione a bilancio del progetto “Grande Museo”. Euro 456mila per l’iscrizione a bilancio del progetto di efficientamento energetico della palestra “Buonarroti”. Circa 50.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Un intervento totale di 148mila euro per la riqualificazione delle aree gioco nelle frazioni Santa Fiora e Trebbio, su finanziamento ottenuto dal Gal. Infine 15.000 euro da trasferire all’Unione dei Comuni per il sostegno alle famiglie in difficoltà, destinato al pagamento delle quote associative per bambini e ragazzi che intendono praticare attività sportive.