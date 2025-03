Arezzo, 25 marzo 2025 – Consiglio Comunale, lunedì 31 marzo ore 15.30 a Castiglion Fiorentino

È convocata per il prossimo lunedì, 31 marzo, alle ore 15.30, la nuova seduta del Consiglio Comunale.

L’assise dovrà discutere i 9 punti posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza la nomina membri giurie e intitolazione premio sezione studenti ad ALBERTO CASTAGNA del

PREMIO LETTERARIO “SANTUCCE STORM FESTIVAL” edizione 2025, l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio In Loc. Fontesecca, la concessione in uso di immobili di proprietà comunale adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande all’interno del Parco Girolamo Presentini e l’affidamento in concessione del Teatro comunale. Verrà inoltre nominato l’organo di revisione economico-finanziaria.