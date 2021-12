Firenze, 13 dicembre 2021 - La quinta ondata del Covid in Toscana supera la quarta (quella che si è registrata la scorsa estate fra fine luglio e inizio ottobre): in quel caso si arrivò a un massimo di circa 12.400 positivi mentre oggi siamo già a 13.150. E' anche vero che la scorsa estate venivano eseguiti circa 15mila tamponi al giorno mentre oggi sono circa 30mila (buona parte però sono test rapidi, con una affidabilità minore) e quanti positivi vengono individuati dipende anche da quanti se ne cercano. Quello che è più importante però è che il sistema sanitario toscano sembra reggere bene l'onda d'urto della pandemia: infatti attualmente ci sono 354 ricoveri in totale, di cui 50 in terapia intensiva. La scorsa estate raggiunsero il picco di 59 ma se si guardano le ondate precedenti siamo ben lontani: il picco della terza ondata fu 286 (a metà aprile 2021) e quello della seconda ondata fu 298 (22 novembre 2020).

Anche sul fronte dei ricoveri totali siamo al di sotto della quarta ondata della scorsa estate: 354 contro un massimo di 478. Numeri nemmeno paragonabili a queli delle prime tre ondate quando furono raggiunti i picchi di 1.437 ricoveri (aprile 2020), 2.128 (fine novembre 2020), 1.999 ricoveri (fine aprile 2021). E i ricoveri non dipendono certo dal numero dei tamponi effettuati.

Questi numeri si possono intuire facilmente grazie ai grafici navigabili del gruppo CovidStat/Infn:

Attualmente positivi in Toscana

Ricoveri totali

Ricoveri in terapia intensiva