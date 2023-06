Confiscata la villetta comprata coi soldi ricavati dal traffico di droga

Perugia, 20 giugno 2023-Confiscata una villetta del valore di oltre 200mila euro ad un uomo che, dieci anni fa, era stato condannato per detenzione a fini di spaccio di due chili e mezzo di droga tra hashish e cocaina. Secondo gli inquirenti e i giudici della Corte d'Appello la villetta sarebbe stata acquisita proprio con i soldi ricavati dalla spaccio. Su disposizione della Procura generale di Perugia, la Guardia di finanza di Ancona ha confiscato beni per 200mila euro a un anconetano, condannato nel 2013 dalla Corte di Appello di Perugia appunto per detenzione ai fini di spaccio. La confisca, riferisce la procura generale guidata da Sergio Sottani, e' l'epilogo dell'indagine condotta dal Gico di Ancona in collaborazione con la Guardia di finanza di Perugia in servizio alla Procura generale. Il marchigiano aveva movimentato, negli anni a cui fa riferimento la condanna, sui propri conti correnti circa 450mila euro, utilizzati anche per l'acquisto di un immobile, a fronte di un reddito dichiarato da lavoro dipendente che oscillava tra i 10 e i 20mila euro annui. Da qui l'accertamento del requisito della sproporzione, fondamentale per l'applicazione della confisca. In fase di indagine, era stato disposto il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dell'intero patrimonio immobiliare, costituito da una villetta nella provincia di Ancona del valore di oltre 200mila euro, che l'uomo aveva acquistato e intestato anche alla moglie, con proventi ritenuti riconducibili al traffico di droga. Il ricorso in Cassazione aveva annullato l'ordinanza della Corte d'appello impugnata, prevedendo maggiori approfondimnti. Dopo una perizia contabile sui redditi della famiglia del condannato nel corso del decennio antecedente l'acquisto dell'immobile sequestrato, la Corte d'appello di Perugia ha confermato l'assoluta sproporzione esistente tra i redditi dell'anconetano e l'acquisto dell'immobile, disponendone la confisca.