Confindustria porta gli studenti di ingegneria alla Zucchetti

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Crescono e si rafforzano le sinergie tra Università e impresa. Grazie alla piattaforma “Uni-verso-Impresa”, lanciata lo scorso marzo da Confindustria Toscana Sud e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, oggi gli studenti del corso, accompagnati dal docente, sono andati alla Zucchetti Centro Sistemi di Terranova Bracciolini (AR) per incontrarsi con i responsabili delle Aree Marketing e Progettazione dell’azienda. In tale occasione, i ragazzi hanno ricevuto le informazioni ed il materiale che consentirà loro di definire e realizzare un marketing plan per il lancio dei nuovi modelli di Ambrogio, il tagliaerba robotizzato nato nel 2000 da un’idea di Fabrizio Bernini, Presidente di Zucchetti Centro Sistemi, “che si era stancato di tagliare l’erba del proprio giardino” e che oggi è presente in 33 Paesi del mondo. “Gli studenti, coinvolti nell’incontro in lingua inglese con i Responsabili dell’azienda, andranno a definire una nuova versione di Ambrogio, contenente funzionalità e modelli di business diversi rispetto alle versioni esistenti e costruiranno un piano di marketing per questa nuova versione – spiega Gianluca Murgia, docente del corso di Marketing and Innovation Management di Ingegneria Gestionale dell’Università di Siena – Fin dalla sua prima edizione, l’insegnamento di “Marketing and Innovation Management” ha avuto un carattere fortemente pratico; grande spazio viene dato ad un lavoro di gruppo che consiste nella redazione di un piano di marketing relativo ad un prodotto/servizio reale, appena commercializzato o in fase di commercializzazione da parte di un’impresa, italiana o straniera. Quest’anno abbiamo scelto di concentrarci sul prodotto di un’azienda locale, aiutando così gli studenti a conoscere meglio una realtà imprenditoriale del territorio, dove possono applicare praticamente le nozioni studiate nel corso”. “Con la piattaforma Uni-verso-Impresa abbiamo voluto creare uno strumento estremamente snello e funzionale, per coinvolgere studenti in progetti aziendali, ospitare visite guidate di studenti nelle imprese e svolgere attività didattiche in collaborazione. L’intento è quello di favorire la crescita di un ecosistema attrattivo che offra alta formazione, soddisfi i bisogni delle aziende e trattenga i giovani sul territorio – dice Alessandro Tarquini, Responsabile dell’Area Lavoro di Confindustria Toscan Sud e della Delegazione di Arezzo – l’entusiasmo ed il coinvolgimento con cui i giovani hanno partecipato alla giornata in Zucchetti Centro Sistemi ci testimonia l’utilità e l’efficacia delle nuove modalità didattiche ed esperienze formative che, anche grazie ad Uni-verso-Impresa, siamo in grado di offrire. Un’opportunità, che ci auguriamo contribuirà a far appassionare i giovani al loro lavoro”. “Abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione la proposta di collaborare con un gruppo di studenti internazionali dell’Università di Siena – dicono dalla Zucchetti Centro Sistemi - Aprire le porte dell’azienda e confrontarci con i giovani sono alla base del nostro modo di fare impresa. Molte le curiosità, le idee ed i suggerimenti che sono emersi dall’incontro; siamo soddisfatti di questa iniziativa perché ci dà l’opportunità di conoscere da vicino potenziali risorse che presentano passione e spirito innovativo indispensabili per il futuro”.