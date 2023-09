Confesercenti, arriva il corso da barman inclusivo

Arezzo, 12 settembre 2023 – Sarà presentato, domani, mercoledì 13 settembre alle ore 11 nella sede di Confesercenti Valdarno a Terranuova Bracciolini in via Lungarno, 103 il corso di formazione BARMAN INCLUSIVO riservato a persone con disabilità. È la terza edizione organizzata da Andrea Manetti titolare del Caffè Paradiso in collaborazione con Cescot Arezzo l'agenzia formativa di Confesercenti. Parteciperà Andrea Manetti titolare del Caffè Paradiso, la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, e la responsabile di Confesercenti Valdarno Sara Ballerini