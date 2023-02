Confartigianato: “Subito il riordino della finanza agevolata”

Arezzo, 27 febbraio 2023 – “La finanza agevolata è uno strumento vitale per il tessuto economico aretino. Il governo deve rendere operativa la legge delega che la regolamenta nel minor tempo possibile”. E' netta la posizione del Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo, Alessandra Papini.

“Viviamo di manifattura, export, innovazione e design, tutti settori che necessitano del massimo sostegno per mantenere la propria competitività sui mercati internazionali. Negli ultimi anni con grandi difficoltà, ma comunque con ottimi risultati, ci siamo mossi nella giungla della finanza agevolata, ma ora è il momento di dare regole che premino le aziende migliori”, sottolinea Papini.

“Ci sono difficoltà enormi nella comunicazione con le istituzioni, la burocrazia è infinita e sopravviviamo alla continua incertezza sulla apertura e chiusura dei bandi. La nostra associazione ha come compito primario quello della tutela delle aziende per questo dobbiamo avere la certezza di fornire gli strumenti adeguati ai nostri imprenditori. Per questo motivo – sottolinea Papini - il nostro impegno è quello di dare un contributo importante alla stesura del nuovo codice della finanza agevolata. Lo facciamo per tutelare le imprese che ogni volta che intraprendono un progetto si assumono rischi e necessitano quindi di chiarezza sulle regole di ingaggio e tempi di risposta certi e contenuti”, aggiunge il segretario.

“Il nostro impegno è costante anche nel fornire strumenti nuovi e ad elevato contenuto tecnologico”, commenta Stefano Peruzzi, responsabile area credito e finanza agevolata di Confartigianato.

“Proprio in questi giorni a livello nazionale siamo stati relatori per la presentazione di Easyfin, un portale intelligente per individuare, grazie ad un algoritmo di intelligenza artificiale, eventuali interventi agevolativi su progetti di investimento programmati dalle imprese”, aggiunge Peruzzi.

Grazie a questo strumento, appartenente all'area fintech, l'intelligenza artificiale incrocia i dati dell'impresa attraverso la semplice immissione della partita iva con i risultati di un questionario che consente di evidenziare le caratteristiche peculiari dei progetti.

“Gli imprenditori potranno recarsi presso i nostri uffici, descriverci il progetto di investimento, ed in poco tempo sarà possibile capire se sono a disposizione strumenti di sostegno. Altro aspetto importante è la presenza all'interno del portale di una community dove tutti gli utilizzatori che operano nelle associazioni aderenti di tutta Italia potranno condividere materiale, strumenti, dubbi e soluzioni così da creare un circolo virtuoso e scambi di esperienze a vantaggio di una crescita professionale diffusa”, sottolinea Peruzzi.

Il responsabile dell'area credito e finanza agevolata, torna poi sugli aspetti della legge delega: “Continueremo ad incalzare la politica ed i soggetti gestori per tutelare le imprese che anche tramite la nostra assistenza utilizzano strumenti di finanza agevolata, perché le nostre imprese possano accedere con la dovuta tranquillità ai fondi comunitari derivanti dal PNRR”.