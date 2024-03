Concorsopoli in Umbria. I pm: "Marini e Bocci. Non ci fu associazione per delinquere"

Fu l’inchiesta che sconvolse la politica regionale umbra. Portando l’allora presidente della Regione, Catiuscia Marini (Pd), alle dimissioni e aprendo, di fatto, all’epocale svolta di colore nel cuore verde d’Italia che, alle successive elezioni - anticipate - scelse di battere a destra a trazione Lega.

Secondo l’inchiesta a Perugia agì una cupola che decideva a tavolino le sorti nella sanità regionale, con assunzioni e promozioni gestite in base alle richieste della politica. Una trentina gli imputati per i quali il processo di primo grado, ribattezzato Concorsopoli, sta arrivando alle battute finali dopo cinque anni. Nel corso della requisitoria, i pm Mario Formisano e Paolo Abbritti hanno riscritto, in parte la storia iniziata nella primavera del 2019.

La pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione dall’ipotesi più grave di associazione a delinquere per Marini e per l’ex sottosegretario agli Interni, poi anche segretario regionale del Pd, Gianpiero Bocci. Un colpo di scena per due degli imputati eccellenti del caso, mentre per la procura del ’sistema’ (e quindi resta l’accusa di associazione) avrebbero fatto parte Luca Barberini, all’epoca dei fatti assessore regionale alla sanità, l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera perugina, Emilio Duca, l’ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi e Maria Cristina Conte, responsabile dell’Ufficio personale dell’Azienda, Rosa Maria Franconi, dirigente dell’Ufficio acquisti e appalti della stessa Azienda, e Antonio Tamagnini, dirigente dell’Ufficio coordinamento attività amministrative dell’ospedale.

Inizialmente l’accusa di associazione era stata contestata solo ai direttori della Sanità: fu il tribunale del Riesame a estendere al livello politico l’ipotesi di aver fatto parte della cupola: di lì la contestazione dei pm.

"Durante l’udienza di oggi (ieri, ndr), il pubblico ministero, tenuto conto delle risultanze dibattimentali, ha formulato la richiesta di assoluzione per il capo relativo all’associazione a delinquere contestato a Catiuscia Marini. Ciò conferma la totale estraneità della presidente all’ipotizzato contesto associativo e, a nostro avviso, a qualsiasi ulteriore condotta suscettibile di rilievo penale" è il commento dell’avvocato Nicola Pepe, difensore di Marini.

"Ribadisco che la presidente Catiuscia Marini ha sempre conformato il proprio agire ai principi del superiore interesse pubblico, a salvaguardia del servizio sanitario regionale, così improntando il proprio operato a uno scrupoloso rispetto della legge e quindi delle Istituzioni - ha sottolineato ancora - Approfondiremo ogni ulteriore aspetto durante la nostra discussione, prevista nelle prossime settimane".

"Accogliamo con favore la richiesta di assoluzione per Gianpiero Bocci dal reato associativo e dal reato di rivelazione del segreto investigativo che gli erano stati contestati. In realtà, nessuna associazione per delinquere è mai esistita e dunque nessuno avrebbe potuto parteciparvi; quanto al segreto investigativo, l’ufficio del pm ha correttamente riconosciuto che un conto è rivelare un segreto, un altro fare una battuta scherzosa in un pranzo natalizio". È invece il commento dello studio legale Brunelli, che assiste l’ex sottosegretario. "Nelle prossime udienze - viene sottolineato ancora - cercheremo di dimostrare che le richieste di condanna sono infondate e siamo sicuri che il tribunale saprà valutare a fondo, con accuratezza e con serenità le questioni che gli sottoporremo".