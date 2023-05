Concorso fra studenti degli istituti commerciali per ricordare la figura dell’economista Giovani Pancotti

Arezzo, 16 maggio 2023 – Gli studenti dell’Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo saranno fra i protagonisti del premio Giovanni Pancotti. Giovedì 18 maggio gli organizzatori del premio presenteranno le linee guida del concorso che terminerà con una serie di elaborati nel 2024.

A Giovanni Pancotti è stato dedicato questo premio per lasciare traccia alle future generazioni delle passioni e delle capacità di questo riconosciuto economista recentemente scomparso ancora in giovane età.

“Pancotti - ricordano gli organizzatori - ha vissuto sua esistenza guidata da una luce che nonostante le difficoltà che la vita può presentare non si è mai spenta. La luce del sapere. Sapere rende liberi gli uomini – Diceva Pancotti - e non dover chiedere agli altri e avere una risposta alle domande ti rende diverso da tutti gli altri. Chi ha avuto la fortuna di poter percorrere una parte della propria vita insieme a Giovanni Pancotti non può che desiderare di innestare nei più giovani il seme della curiosità che lui aveva nella certezza che anche loro un giorno sentiranno la stessa ebbrezza che nasce dal sapere.

Nato ad Ascoli Piceno nel 1964, ha dedicato tutta la vita alla professione bancaria assumendo diversi ruoli con responsabilità sempre maggiori nell'ambito dei settori creditizio, ma la sua passione per lo studio non lo ha mai allontanato dal mondo universitario ed accademico che ha continuato a frequentare dopo la laurea in Economia Commercio partecipando a numerosi corsi di aggiornamento le master specialistici in economia aziendale. Sempre attento alle novità ed alle evoluzioni aziendali ne ha tenuto traccia con cura e dedizione attraverso la newsletter periodica “Frammenti” condivisa da colleghi, docenti ed amici. Per diversi anni ha svolto il ruolo di tutor e docenti in Monte dei Paschi Accademy facendo apprezzare la sua innata passione la cultura economica.”

Giovedì prossimo, alle 12.25, nell’aula magna del Buonarroti/Fossombroni saranno illustrate le modalità di svolgimento del concorso si svolgerà durante l'anno scolastico 2023/24. La partecipazione al concorso potrà essere personale o a coppie di studenti con elaborazioni presentate sotto forma di prodotto multimediale per piattaforme, siti o canali social, articolo di giornale prestampato specialistico o scheda di approfondimento per un test scolastico sugli argomenti. I i lavori presentati in ciascun istituto saranno valutati da una specifica commissione. Saranno premiati i primi tre lavori nel corso delle cerimonie di premiazione previste nel mese di giugno 2024.

Il Concorso è riservato agli studenti dell’ITC di Arezzo, Siena e Ascoli Piceno.