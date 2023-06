Concorso di scrittura e arti figurative “O’pport’unità”, venerdì la premiazione dei vincitori

Arezzo, 13 giugno 2023 – Saranno premiati venerdì 16 giugno alle 17 a Palomar, la casa della cultura di San Giovanni Valdarno, i vincitori della terza edizione del concorso di scrittura ed arti figurative della Città di San Giovanni Valdarno “O’pport’unità”. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta per le Pari Opportunità in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il concorso “O’pport’unità”, quest’anno aveva come tema “Realtà e social” e si articolava in quattro sezioni: fiaba riservata agli autori minorenni, racconto breve riservata agli autori maggiorenni, poesia e arti figurative (intese come pittura o illustrazione) riservate agli autori di qualunque età.

Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale sarà presente la giuria che ha decretato i vincitori. Per l’occasione sarà inoltre presentata l’antologia che raccoglie i lavori dei vincitori edita dalla Setteponti Edizioni.

Il progetto, che ha il patrocinio del Comitato 8 marzo-25 novembre,è curato in collaborazione con l’associazione Liberarte e l’associazione Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

Per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure visitare la pagina https://www.comunesgv.it/consulta-comunale-pari-opportunita/