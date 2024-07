Concorsi start – smart per giovani medici, al via le selezioni per l’Asl Toscana sud est

Arezzo, 23 lugli0 2024 – Oltre 50 le persone presenti questa mattina per quattro specialità mediche per le aree interne. I concorsi start – smart della Regione Toscana sono dedicati a giovani medici e specializzandi dell’ultimo anno e prevedono l’assunzione a tempo indeterminato

Sono iniziate questa mattina ad Arezzo Fiere le prove per quattro concorsi start – smart promossi dalla Regione Toscana per incentivare la carriera e le prospettive occupazionali di giovani medici in alcuni presidi delle aree interne dell' azienda Asl Toscana sud est.

Sono oltre 50 le candidate e i candidati che questa mattina si sono presentati dopo aver risposto ai bandi per quattro posti nelle discipline di radiologia, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari di base e psichiatria. In particolare, un posto da radiologo è destinato all’ospedale di Massa Marittima, un posto per medicina interna è riservato ai presidi ospedalieri del Casentino e della Valtiberina, un posto per organizzazione dei servizi sanitari di base sarà assegnato alle zone Distretto del Casentino, della Valtiberina e della Valdichiana Aretina e un posto da psichiatra sarà per la Zona Amiata Grossetana. Le prove si concluderanno intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio.

La Direttrice sanitaria dell’Asl Toscana sud est, Assunta De Luca, ha portato i saluti ai candidati presenti, sottolineando come i concorsi di oggi rappresentino una opportunità e una sfida straordinari per giovani medici che stanno avviando la propria carriera professionale. “Questi concorsi– spiega la dott.ssa De Luca – offrono una importante possibilità di crescita e un incentivo non solo economico, ma professionalizzante. Sarà inoltre possibile scorrere le graduatorie per ulteriori assunzioni”. Il direttore del Dipartimento del Personale, Paolo Franchi, nel salutare i candidati ha ricordato come i concorsi start smart siano una risposta innovativa alle difficoltà nel trovare medici per le aree interne. “Una opportunità – ha evidenziato - per costruire una nuova e giovane comunità di professionisti e professioniste a servizio della cittadinanza”.

A fine luglio proseguiranno i concorsi start smart per l’Asl Toscana sud est: il 26 verranno espletate le prove concorsuali per un posto nella specialistica di organizzazione dei servizi sanitari di base da destinare alla Zona Colline dell’Albegna, il 29 per un posto da nefrologo per il presidio ospedaliero di Nottola e, tra fine agosto e inizio settembre, per ortopedia.