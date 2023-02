Stabilimenti, il grido dei balneari: "Basta proroghe. Le nostre imprese ora vogliono certezze"

Uno stabilimento balneare

Carrara, 27 febbraio 2023 – ”Le proroghe non sono sufficienti: servono certezze nel futuro. Senza non ci sono imprese che possono lavorare". Mauro Vanni, presidente nazionale Confartigianato Imprese Demaniali, ha scaldato il tavolo su una delle questioni salienti del comparto balneare italiano durante il convegno organizzato dall’associazione: le concessioni degli stabilimenti balneari e la scure della Bolkestein in arrivo nel 2024, all’indomani dei dubbi espressi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla proroga di un anno studiata dal governo. I relatori presenti, tra cui esponenti del mondo della politica, tecnici del settore e rappresentanti delle categorie sindacali, hanno parlato alla 27esima edizione di Balnearia, la fiera del settore in essere a Carrarafiere, della necessità di una mappatura delle concessioni in relazione alla discussione sulla scarsità della risorsa spiaggia.

Atteso oggi nei padiglioni di Carrarafiere il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. "Io non sono contro il governo, ne ho massima stima – ha proseguito Vanni – credo sia l’unico che ci possa aiutare. Il turismo balneare rappresenta il 7 per cento del Pil ed è un’eccellenza invidiata da tutto il mondo che dobbiamo salvaguardare. Noi vogliamo continuare ad investire e abbiamo la pretesa di continuare a fare il nostro lavoro". Per farlo, Confartigianato sottolinea la necessità di un dialogo con la politica e l’Europa e lancia numerose proposte di integrazioni e modifiche alla Legge sulla Concorrenza del 5 agosto 2022.

“In Versilia – ha detto la deputata della Lega Elisa Montemagni – il settore dei balneari si lega all’economia generale. È un sistema che dura da generazioni perché funziona e, come governo, abbiamo la responsabilità di andare verso un obiettivo comune in Europa attraverso il tavolo istituzionale chiesto e ottenuto dalla Lega". Dello stesso avviso il senatore leghista Paolo Ripamonti e Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia: "Dobbiamo essere credibili in Europa – ha ammonito l’onorevole –. Ora non lo siamo perché da 13 anni non si fanno altro che proroghe. Dobbiamo portare all’attenzione dell’intero paese questo tema, che riguarda migliaia di imprese. Se non si lavora entro il 27 luglio (termine per esercitare la delega sulla mappatura delle concessioni, ndr ) e non si fanno proposte concrete, si perde del tutto la credibilità". Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: "Le istituzioni europee hanno molte altre priorità. Noi dobbiamo insistere in un contesto non facile complicato dalla sentenza del Consiglio di Stato".

Oggi nella Sala Michelangelo c’è il convegno “Onda d’urto balneari in mobilitazione”, a cura di Assobalneari Confindustria e la base balneare di Donne Damare. Poi l’assemblea nazionale di Cna Balneari dove sarà aperto il confronto su come evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein, lavorando ai tavoli con il governo.