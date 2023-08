Concerto inaugurale del Polifonico a San Domenico: le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 22 agosto 2023 – In occasione del concerto inaugurale del 71° Concorso Polifonico Internazionale Guido d'Arezzo, che si terrà il giorno 23 agosto nella chiesa di San Domenico, sono previste le seguenti modifiche alla sosta e al transito in via San Domenico e nelle strade limitrofe.

Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (e comunque fino a cessate esigenze) è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ma ad eccezione di quelli degli organizzatori degli spettacoli muniti di appositi “Pass” in via San Domenico (tratto da via della Chiassaia a piazza San Domenico), piazza San Domenico (lati perimetrali da via San Domenico a via Padre Caprara e in tutta l'area della piazza antistante alla chiesa).

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Sassoverde, (eccetto i fruitori delle proprietà laterali ed i veicoli in transito da/a via Madonna Laura), piazza San Domenico, via San Domenico (tratto compreso tra via della Chiassaia e piazza San Domenico), via San Domenico (tratto compreso tra via di San Clemente e via XX Settembre) ad eccezione del traffico locale, via di San Clemente (tratto compreso tra via Garibaldi e via San Domenico) ad eccezione del traffico locale.

Nei medesimi giorni ed orari sono adottate le seguenti modifiche sulla circolazione veicolare nelle strade limitrofe: dal varco video-controllato di via di San Clemente è istituito il divieto di accesso dei veicoli eccetto quelli dei residenti e dei fruitori degli accessi laterali; nel tratto di via San Domenico compreso tra via XX Settembre e via della Chiassaia, è vietato l'accesso dei veicoli provenienti dalla direzione via San Clemente/via San Domenico; tali veicoli, giunti all'intersezione con via XX Settembre, hanno l'obbligo di svolta a destra; i veicoli provenienti da via della Chiassaia, giunti all'intersezione con via San Domenico, hanno l'obbligo di svolta a sinistra e di immettersi obbligatoriamente in via XX Settembre; i veicoli in transito in via Madonna Laura, giunti all'intersezione con piazza San Domenico, hanno l'obbligo di svolta a sinistra in direzione di via Sassoverde; ai veicoli che percorrono via Ricasoli e piazza del Murello è vietato l'accesso in via Sassoverde e hanno l'obbligo di rispettare le direzioni indicate dalla segnaletica provvisoria posta in loco.