Firenze, 7 settembre 2021 - "I dipendenti non vaccinati vadano in aspettativa non retribuita, così possiamo sostituirli". Sono le parole di Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad. Una catena con presenza fortissima anche in Toscana, un gruppo da oltre sessantamila addetti. Pugliese ha parlato durante "Quarta Repubblica", il programma di Nicola Porro andato in onda lunedì 6 settembre in prima serata su Rete 4.

Un'intervista durata oltre un quarto d'ora che comincia proprio dal green pass. "L'inizio della pandemia è stato molto impegnativo per i supermercati - dice Pugliese - tra plexiglass da installare alle casse e distanziamento da far rispettare tra i clienti". Supermercati che nei primi mesi del 2020 sono stati fondamentali. Un presidio rimasto sempre aperto per l'Italia in lockdown.

"Sono favorevole al green pass - dice Pugliese - E' giusto che i lavoratori dei supermercati abbiano il green pass. Non capisco perché un cittadino comune deve avere una serie di attenzione e correre invece il rischio di andare al supermercato e essere servito da un dipendente non vaccinato. Se i dipendenti non vogliono vaccinarsi devono andare in aspettativa non retribuita, così possiamo sostituirli". "Andare in una mensa aziendale o in un ristorante fa differenza? Perché la mensa aziendale non deve avere le stesse regole?".

Parole che in un periodo del genere non sono passate inosservate a sostenitori e detrattori del green pass ma anche ai sì e ai no vax. Su Twitter l'hashtag #Conad è andato velocemente al primo posto dei trending topics. "Boicottare Conad come risposta a un atto dispotico e discriminatorio", si legge da chi va contro le parole dell'amministratore delegato.

"Bene così, è giusto che i dipendenti siano vaccinati", è il leit motiv di alcuni clienti che invece sostengono Pugliese. C'è chi su Twitter mostra la sua tessera di socio Conad dicendo "Da sempre dalla parte giusta". Sulla pagina Facebook di Pugliese i commenti sono principalmente di complimenti per il suo intervento.