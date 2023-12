Comune di Arezzo, doppio Consiglio Comunale

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Sono due le sedute di Consiglio Comunale convocate per la prossima settimana. La prima è prevista lunedì 18 dicembre con apertura alle 14. All’ordine del giorno le interrogazioni urgenti, l’approvazione del documento unico di programmazione, l’esame delle osservazioni e l’approvazione di un piano di lottizzazione e 17 atti di indirizzo.

La seconda apre alle 9 di giovedì 21 dicembre e contempla sempre le interrogazioni urgenti in apertura, il piano triennale delle opere pubbliche, il bilancio di previsione, la relazione sulle partecipazioni pubbliche del Comune di Arezzo e l’acquisizione di un immobile per esigenze connesse ai lavori tra via Fiorentina e la tangenziale urbana.

Entrambe potranno essere seguite in diretta video sia sul sito istituzionale sia sul canale YouTube del Comune di Arezzo.