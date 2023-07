Comune, da lunedì partono una serie di cantieri

Arezzo, 14 luglio 2023 – Partono i lavori di manutenzione ordinaria in alcuni tratti di strade da lunedì 17 luglio: chiudono al traffico fino a mercoledì 19 via Po dall’intersezione con via Bottego/via Mincio all’intersezione con via Adda e via Ugo Pasqui dall’intersezione con via Angelo Poliziano all’intersezione con via Vittorio Veneto e da mercoledì 19 a venerdì 21 luglio via X Dicembre 1948 dal civico 1 al civico 22. Il divieto di sosta con rimozione interesserà negli stessi giorni entrambi i lati di via Po dall’intersezione con via Bottego/via Mincio all’intersezione con via Ugo Pasqui, ambo i lati di quest’ultima, del tratto di via Cecchi che va dall’intersezione con via X Dicembre 1948 all’intersezione con via Vittorio Veneto e di via X Dicembre 1948 dal civico 1 al civico 22. Attenzione anche al senso unico provvisorio in via Cecchi e al restringimento di carreggiata sempre lungo quest’ultima e in via Pasqui.

L’implementazione del sistema di videosorveglianza comporterà da lunedì 17 a martedì 18 luglio il restringimento della carreggiata in via Luca Cittadini dal semaforo che incrocia via Duomo Vecchio/viale Maginardo per una lunghezza di 20 metri in orario 6 – 10.

Nuove infrastrutture per la fibra ottica: da lunedì 17 a mercoledì 19 divieto di sosta con rimozione in via Filippo Lippi dal civico 37 per una lunghezza di 4 metri, in via Leone Leoni tra i civici 88 e 92, in via San Lorentino tra i civici 101 e 107 e dal civico 10 per una lunghezza di 4 metri, in via Giuseppe Garibaldi dal civico 259 per una lunghezza di 4 metri. Orario 8,30 – 17,30. Il restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori interesserà via Filippo Lippi, via Leone Leoni, via San Lorentino e via Menci all’altezza dell’intersezione con via Baldaccio d’Anghiari.

Da lunedì 17 a venerdì 21 luglio i pedoni non potranno utilizzare il marciapiede in via Garibaldi per 4 metri dal civico 247. Scatta il divieto di sosta con rimozione in via Garibaldi dal civico 251 per una lunghezza di 4 metri, dal civico 257 al civico 259, dal civico 247 all’intersezione con largo Benadir, in largo Benadir dall’intersezione con via Garibaldi all’ingresso della caserma della Guardia di Finanza. Attenzione in via Garibaldi all’altezza dei lavori anche al restringimento della carreggiata. Orari 8,30 – 17,30.

Nuovo allacciamento idrico in via Giosuè Carducci: da lunedì 17 a giovedì 27 luglio scattano il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione dal civico 14 per una lunghezza di 15 metri in orario 8,30 – 17,30.

I lavori di collegamento degli scarichi al depuratore comporteranno da lunedì 17 luglio al 26 giugno 2024 il divieto di sosta con rimozione, 24 ore su 24, a Rigutino Nocetella in una porzione dell’area parcheggio posta di fronte al civico 71 evidenziata dalla segnaletica stradale provvisoria.

Lavori di ripristino di porzioni del manto stradale comporteranno da mercoledì 19 a giovedì 20 luglio il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la strada comunale di Sant’Anastasio per 30 metri dall’intersezione con la S.R. 71 con orario 8,30 – 17,30.

Lavori di scavo per la realizzazione di nuovo allacciamento idrico e fognario: da mercoledì 19 a martedì 25 luglio divieto di utilizzo del marciapiede di via Polidori dal civico 14 per una lunghezza di 30 metri in orario 8,30 – 17,30. Nell’adiacente tratto di carreggiata attenzione al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.