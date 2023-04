Comune, al via una serie di cantieri da lunedì 17 aprile

Arezzo, 14 aprile 2023 – Lavori stradali da lunedì 17 aprile. Fino a venerdì 21 aprile sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, 24 ore su 24, in via Anconetana dal civico 146 per una lunghezza di 30 metri e il restringimento della carreggiata lungo la strada comunale di Marcena nel tratto che va dal civico 60 al civico 32/A con orario 8,30 – 17,30. Quest’ultimo cantiere avrà comunque lunghezza massima giornaliera di 30 metri.

Fino a venerdì 28 aprile scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.P. 21 di Pescaiola nel tratto che va dal km 16+780 al km 17+150 all’altezza della località Le Capannine con orario 8,30 – 17,30.

Fino a sabato 29 aprile, restringimento della carreggiata in via Giovanni Acuto e in via Lansel in orario 8,30 – 17,30 con divieto di sosta con rimozione in quest’ultima.

Fino a giovedì 11 maggio, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Ceciliano nella zona del cimitero della frazione con orario 8,30 – 17,30.

Fino a mercoledì 31 maggio, divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede di via Tolomeo nel tratto che va dal semaforo che incrocia via Vittorio Veneto al civico 38 in orario 8,30 – 17,30. L’adiacente carreggiata subirà un restringimento. Sono inoltre previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Vittorio Veneto tra gli incroci con via Tolomeo e con via Romana e 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione nell’area che ospita la cabina Enel a lato di via Tolomeo civico 23/6.