Coltellate nella notte a San Giusto

Arezzo, 2 settembre 2023 – Coltellate alla schiena per un 25enne nella notte. La violenta aggressione è accaduta intorno alle 1,55 quando i mezzi dell'emergenza urgenza sono intervenuti in piazza San Giusto per soccorrere una persona.

Un giovane di 25 anni era stato ferito alla schiena con un'arma bianca: un piccolo coltello o forse un taglierino durante l’ultima serata di pre Giostra a Sant’Andrea.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza della Croce Rossa e gli agenti della Polizia. Il 25enne è stato portato all'ospedale San Donato in codice 2.

Nonostante sia avvenuta nei pressi della sede di un quartiere, l’aggressione non sembra ricollegata agli ambienti della Giostra del Saracino. Gli inquirenti stanno ancora indagando sull'episodio: sono stati ascoltati testimoni e verranno acquisite le immagini di videosorveglianza puntate sulla piazza.

Stando ad una prima ricostruzione, basata sulle testimonianze di alcune persone che ancora erano nella zona per le iniziative del quartiere, il giovane sarebbe stato avvicinato da due persone che lo avrebbero colpito alle spalle. Ben 5 i fendenti che lo hanno raggiunto: fortunatamente nessuno è risultato di particolare gravità, tanto che il ragazzo è stato portato in ospedale con un codice minore e sono stati sufficienti solo alcuni punti di sutura.

L'episodio sarebbe riconducibile a vecchie ruggini tra gruppi di giovani che frequentano il centro storico. L'accoltellamento potrebbe essere strascico di una lite avvenuta nella zona di piazza della Badia a mezzanotte circa. Sul posto polizia e sanitari del 118. Si cerca ancora l’aggressore.