Coldiretti: la «Festa del grano: dalla mietitura alla pasta, pane e pizza»

Arezzo, 23 giugno 2023 – Al via la mietitura in Toscana e nei mercati di Campagna Amica si fa festa con la «Festa del grano: dalla mietitura alla pasta, pane e pizza».

L'appuntamento è per sabato 24 giugno, a partire dalle ore 9 in più località: ad Arezzo (via Mincio, 3), Grosseto (via Roccastrada, 2) e Camaiore (largo Marchetti). Domenica 25 giugno all'Oasi di Barbugli a Vicchio di Mugello (Firenze) in via Rupecanina. Nei mercati contadini Coldiretti allestisce laboratori, showcooking, esposizione di grani antichi e sfarinati, street food a km zero per raccontare il viaggio della spiga dal campo alla tavola ma anche per denunciare le vergognose speculazioni che fanno lievitare il costo della pasta del 41% e del pane del 9% nonostante il crollo del prezzo del grano pagato agli agricoltori che lo producono.