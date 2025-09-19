Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Cronaca
CronacaColdiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana
19 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Coldiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana

L'incontro venerdì 3 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala Convegni Borsa Merci in Piazza Risorgimento

coldiretti

coldiretti

Arezzo, 19 settembre 2025 – E' stato posticipato al giorno venerdì 3 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala/Convegni Borsa Merci in Piazza Risorgimento o, 23 ad Arezzo l'incontro nato

in occasione delle prossime Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre: ​​il Presidente Lidia Castellucci, il Direttore Raffaello Betti e tutta l'Assemblea Provinciale, promuovono un momento di confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana , durante il quale sarà presentato il documento programmatico di Coldiretti.

