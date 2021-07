Roma, 5 luglio 2021 – Nella classifica dei governatori più amati è Luca Zaia la vera superstar. Secondo la rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali, in un anno il consenso del presidente della Regione Veneto è salito del 74 per cento. Al secondo posto in classifica Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, seguito da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che condivide il terzo posto con Vincenzo De Luca, della Campania, entrambi al 59 per cento.

Nella top five c'è anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che conquista il quarto posto con il 56 per cento dei consensi e in crescita del'8 per cento sul 2020. Stabile invece al settimo posto Eugenio Giani, con il 49 per cento di gradimento. Il governatore della Toscana risulta a parimerito con Francesco Acquaroli, delle Marche, e con il presidente della Sicilia Nello Musumeci. Sono in ribasso, invece, le quotazioni della governatrice dell'Umbria Donatella Tesei, che si attesta all'11esimo posto, con il 46 per cento di consenso, in flessione dell'11 per cento rispetto allo scorso anno e dell'11,6 per cento rispetto al giorno delle elezioni.

Tra i sindaci il più amato risulta Antonio Decaro, sindaco di Bari, con il 65 per cento di gradimento. Al quinto posto il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, mentre al 22esimo si piazza il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, con il 57 per cento dei consensi. E' 30esimo Luca Salvetti, sindaco di Livorno, a pari merito con Leonardo Latini, sindaco di Terni e Francesco Persiani, primo cittadino di Massa. In fondo alla classifica, al 90esimo posto (su 105), i sindaci di Prato e Perugia, rispettivamente Matteo Biffoni e Andrea Romizi.