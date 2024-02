Cittaslow: il Comitato di Coordinamento Italia si riunisce a Civitella Val di Chiana

Arezzo, 2 febbraio 2024 – Il Comitato di Coordinamento di Cittaslow Italia ha scelto di riunirsi a Civitella in Val di Chiana per il prossimo incontro nazionale. L’appuntamento è previsto lunedì 5 febbraio, alle ore 10,30, presso la Sala consiliare del Comune di Civitella a Badia al Pino.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi, seguirà l’introduzione del Coordinatore Cittaslow Italia, Laura Pernazza.

Alla riunione parteciperanno in presenza o da remoto i rappresentanti del Comitato di Coordinamento delle Cittaslow italiane: il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano; il Sindaco di Amelia, Laura Pernazza; il Sindaco di Bra, Giovanni Fogliato; il Sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli; il Sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto; il Sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta; il Sindaco di Chiaverano, Maurizio Angelo Fiorentini; il Sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini; il Sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti; il Sindaco di Controguerra, Franco Carletta; il Sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin; il Sindaco di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca; il Sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani; il Vicesindaco di Grumes, Vera Rossi; il Sindaco di Marradi, Tommaso Triberti; il Sindaco di Morimondo, Marco Natale Marelli; il Sindaco di Orsara di Puglia, Mario Gerardo Carmine Simonelli; il Sindaco di Penne, Gilberto Petrucci; il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani; il Sindaco di Salorno, Roland Lazzeri; il Sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma.

Tra i punti all’ordine del giorno quello della Celebrazione del 25° Anniversario della fondazione e di Cittaslow 1999/2024, il nuovo Accordo quadro con l’Università di Parma, la proposta di ZTL territoriale che parte da Amalfi, il piano di azione ed eventi del corrente anno, i progetti e i rapporti internazionali nella Rete.

“Per il Comune di Civitella, entrato a far parte dal luglio 2002 della rete internazionale delle Cittaslow, questo appuntamento rappresenta una importante opportunità che premia il lavoro di questi anni – commenta il Sindaco Andrea Tavarnesi – Per comprendere appieno qual è la forza e la modernità dirompente del messaggio delle Cittaslow, e quindi di Civitella, bisogna infatti visitarla, attraversarne le piazze, percorrere i suoi vicoli con viste mozzafiato. Sono in particolare le piccole comunità che sanno esaltare la propria propensione al viver bene, che sanno sfruttare i paesaggi e le bellezze naturali, valorizzare l’antico patrimonio artistico e monumentale, che sono sempre più attente all’ambiente e alla biodiversità come fattori di ricchezza sviluppando una vera imprenditorialità del leisure, dal settore wellness all’agriturismo, che sanno esaltare in ogni modo il gusto della diversità, il gusto dell’immaginazione, il gusto della socialità. Lo aveva capito la grande scrittrice e cittadina onoraria di fama internazionale, Muriel Spark, che aveva scelto il piccolo borgo medievale di Oliveto come sua residenza”.