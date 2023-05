Cittadini uzbechi al voto in Toscana

Firenze, 4 maggio 2023 - Si torna a parlare del crescente legame tra la nostra regione e l'Uzbekistan. La giovane nazione asiatica ha approvato la modifica della sua Costituzione con significativi miglioramenti in tema di diritti personali, accesso all’educazione, cure sanitarie, diritti dei lavoratori, con una nuova norma che richiama la pace nell’ambito della politica estera. “Per arrivare a questa modifica costituzionale -spiega il console onorario a Firenze Leonardo Comucci-, inizialmente sono stati proposti direttamente dai cittadini circa 150.000 emendamenti; ulteriori 10.000 proposte sono state formulate dalle università, dai sindacati e dalle attività del mahalla (paragonabili alle istanze che nel nostro Paese vengono proposte dai quartieri). Una commissione di 47 membri ha prima analizzato le costituzioni o gli atti fondamentali di 190 nazioni e ha poi stabilito quali portare al voto parlamentare che a sua volta ha indetto il referendum. Un punto importante della nuova costituzione -puntualizza Comucci- è dedicato anche al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni con la popolazione uzbeca residente all’estero. Proprio in tale ottica anche i circa 400 residenti in Toscana di nazionalità uzbeca hanno potuto esprimere il proprio voto a Firenze presso la sede del Consolato”. Le autorità internazionali hanno designato infine il Console Leonardo Comucci come osservatore internazionale a questo importante referendum di modifica costituzionale, grazie all'approfondita conoscenza dello Stato uzbeco e del suo popolo. “L’Uzbekistan -ha concluso Comucci-, conosciuto per la via della seta e per le sue città antichissime fra le quali Samarcanda e Bukhara, oltre ad essere particolarmente attrattivo come nuova meta turistica, sta diventando un player importantissimo dello scacchiere centro asiatico, garantendo pace e benessere all’intera aerea e in modo particolare alla giovane popolazione uzbeca, attualmente composta da 33 milioni di abitanti ma che raggiungerà i 50 milioni nel 2040. L’attuale Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha impresso significativi cambiamento ottenendo un'economia in forte crescita in una nazione che rimane sicura con nuove garanzie sociali e con una Costituzione modernissima”.

Caterina Ceccuti