Città alta blindata, conto alla rovescia per il Mengo

Arezzo, 1 luglio 2023 – Blindata la città alta, gli accessi transennati e presidiati, da martedì 4 a domenica 9 luglio. E’ partito il conto alla rovescia per la 19esima edizione del Mengo Music Fest che si svolgerà al Prato. Una location che doveva essere abbandonata a favore dello stadio ma che con lo slittamento a data da destinarsi dei lavori al verde nel parco cittadino, rischia di non rappresentare ancora l’ultimo capitolo del festival estivo. Mentre fervono i preparativi per la sei giorni che porterà in città i migliori artisti della scena e i più attesi tour musicali dell’estate, è in fase di montagio il palco del Mengo e al Prato casine e transenne sono in allestimento per lasciare spazio da martedì agli artisti della scena pop, rock, rap, folk ed elettronica. Quattro le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio a ingresso gratuito che porteranno in città tra gli altri Rosa Chemical, Zen Circus e Alan Sorrenti, mentre restano aperte le prevendite il 7 e 8 luglio con Coma Cose, Baustelle e Salmo per cui i biglietti stanno andando a ruba. Dopo i grandi numeri dello scorso anno, è grande l’attesa per questa 19sima edizione col Mengo diventato negli anni, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale. Nelle serate del festival saranno al lavoro una sessantina di steward oltre alle forze dell’ordine. Blindata la parte alta del centro storico, come spiega il comandante dei vigili Aldo Poponcini: “Da martedì 4 a domenica 9 luglio iniziano le chiusure nella parte alta della città. I divieti di sosta partono dalle 15, quelli di transito dalle 17. La parte alta del centro storico verrà chiusa. Da via Sassoverde il traffico sarà deviato verso Piaggia San Martino dalle 17 alle 3 di notte, il transito sarà garantito ai residenti da via Montetini. I residenti di via Pellicceria potranno entrare da via Bruno Buozzi lato cimitero anche le sere della chiusura”. Il comandante dei vigili chiede la massima collaborazione dei cittadini per far filare tutto liscio. “Nei giorni del festival l’attenzione sarà altissima, ma chiediamo la collaborazione di tutti e invitiamo i cittadini al senso civico – dice Poponcini -sarà consentito l’acceso degli artisti scortati percorrendo via Buozzi, gli organizzatori arriveranno da via Madonna Laura, i ciclomotori dovranno parcheggiare in piazza Landucci e i disabili in piazza del Duomo. Tutti gli accessi saranno transennati e presidiati. Col biglietto si accede da via Ricasoli, oltre alla polizia municipale e alle forze dell’ordine, anche la security a garantire la sicurezza. Consigliamo a tutti di bere poco ed evitare incidenti. Restano disponibili i parcheggi alle scale mobili e quello del cimitero”. Resta fuori dall’area dei concerti la zona cibo. Dal 4 al 9 luglio il Festival presenterà infatti anche un area food rinnovata, con la partecipazione di 12 truck specializzati per grandi eventi con tante specialità, dalla pizza agli hamburger, poke, arrosticini e schiacciate. "Il Comune contribuisce in maniera importante alla realizzazione di un festival che si conferma un appuntamento molto atteso dai giovani, e che in questa edizione è cresciuto ulteriormente - dice l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Federico Scapecchi. - Il Mengo apre l'estate aretina con sei giorni di musica e incontri, un programma ricco e capace di soddisfare le aspettative di un pubblico variegato e sempre più numeroso". “La Fondazione Intour – spiega il presidente Simone Chierici – sostiene il Mengo, che ha conquistato uno spazio importante nel panorama nazionale della musica. Una collaborazione che nasce nella volontà di valorizzare una manifestazione che parla ai più giovani e rende l’estate di Arezzo ancora più viva”. “La Fondazione Guido d'Arezzo – continua il direttore Lorenzo Cinatti - sostiene un evento che ha porttao sul palco del Prato artisti di ogni generazione e genere”.