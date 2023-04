Cigno trovato sulla strada e salvato dalla polizia

Terni, 20 aprile 2023 Una pattuglia della squadra volante della polizia ha recuperato, ai margini della strada Marmore-Rieti, uno dei cigni che popolano stabilmente il Lago di Piediluco. L'animale, a poca distanza dal bacino lacustre, è stato trovato lungo la strada da una pattuglia impegnata in normali servizi di controllo del territorio. Il cigno, fa sapere la Questura sulla propria pagina Fb, è apparso disorientato e in evidente difficoltà. "E' stato affidato alle cure di un centro veterinario cittadino - spiega la polizia ternana in un post _ , che lo ha trovato febbricitante e in stato di choc traumatico. Ora sta trascorrendo la convalescenza al Centro faunistico e non appena si sarà ristabilito sarà riportato al Lago di Piediluco". Il cigno è stato trasportato dalla volante nella clinica veterinaria.