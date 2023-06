Ciclopista dell’Arno, al via il check up

Arezzo, 22 giugno 2023 – Ciclisti per passione…. ma non solo!

Il week end sulle due ruote, attraverso il comprensorio Alto Valdarno, oltre ad essere una ciclo-escursione piacevole, è il “termometro” per “misurare” lo stato di salute e il livello di “crescita” della ciclopista dell’Arno.

L’iniziativa organizzata da Fiab Arezzo, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, come primo obiettivo ha proprio il check up dell’importante infrastruttura green che, una volta completata, collegherà il Casentino a Pisa, dove il fiume si tuffa nel mare.

“Anche quest’anno organizziamo la verifica annuale per tenere d’occhio lo sviluppo dell’arteria riservata agli appassionati del pedale”, spiegano dalla sezione aretina della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, impegnata nel ciclo-monitoraggio dei tratti che ricadono all’interno del comprensorio Alto Valdarno e interessati dai contratti di fiume promossi dal Consorzio di Bonifica.

“I percorsi partecipativi Casentino H2O, Abbraccio d’Arno e Acque d’Arno si pongono l’obiettivo di valorizzare il territorio e con esso gli strumenti, come la ciclopista, che servono per conoscerlo, percorrerlo, amarlo”, aggiunge la Presidente del Consorzio Serena Stefani, presentando l’iniziativa. “Per questo ogni anno partecipiamo al ciclo-monitoraggio”.

Sarà lei insieme al Presidente di Fiab Arezzo, Enrico Valentini, il 25 giugno, ad inaugurare la bici-staffetta 2023.