Ciclismo: è morto lo storico "diesse" Mauro Niccolai

Catena di Quarrata, 27 lugliuo 2023 - Ci ha lasciato all’età di 89 anni Mauro Niccolai, uno degli storici direttori sportivi del ciclismo toscano, prima con la Mobilmoderna che aveva un bel corridore come Walter Riccomi, quindi alla Seanese Tre Stelle. Erano gli anni in cui la società pratese di Seano veleggiava, il titolo italiano juniores nel 1983 di Fabiano Pollastri a Ceprano, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 nella prova dei 100 Km a cronometro a squadre del grande Marco Giovannetti. Due anni fa “Maurino” era stato festeggiato a sorpresa dagli amici in una serata da leggenda e storia del ciclismo toscano, tra aneddoti, battute, racconti curiosi e particolari, nel ripercorrere non senza commozione quel magico ed indimenticabile periodo trascorso.

Alla fine Mauro Niccola, perché la festa era tutta per lui, disse: “Non mi aspettavo una serata così, mi avevano detto che dovevamo essere in pochi ed invece siamo in tanti. Vi ho rivisto tutti con piacere, vi dico grazie, grazie per quello che avete fatto per il ciclismo, e per le gioie che mi avete regalato”. Il grazie invece è tutto per Lui, per le emozioni che ha regalato, e gli insegnamenti a tanti atleti e non solo a loro. I funerali di Mauro Niccolai sabato mattina 29 luglio, presso la chiesa a Catena di Quarrata in provincia di Pistoia. Ai familiari e parenti le espressioni del più vivo cordoglio