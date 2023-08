Cia, nuovi strumenti per una filiera sempre più corta

Arezzo, 1 agosto 2023 – La filiera corta, reale o virtuale che sia, piace sempre di più sia a chi vende che a chi acquista.

Lo dimostra il successo dei mercati contadini e delle botteghe organizzate dai produttori più frequentate ed apprezzate.

Ma oggi sono tanti gli strumenti che consentono alle imprese agricole di collocare direttamente i loro prodotti, per avere un rapporto più stretto con i consumatori e per aumentare i margini di guadagno.

“Il web mette a disposizione nuove opportunità da conoscere ed esplorare perché ciascuno possa individuare lo strumento più efficace e redditizio per il suo modello aziendale”, spiega la Presidente Serena Stefani, anticipando l’iniziativa che si terrà il 2 agosto dalle 14 alle 18 presso Fimiav (Arezzo - via Calamandrei 129): “Per sostenere le imprese che intendono incamminarsi sulla strada della vendita diretta, Cia Arezzo ha pensato di mettere a disposizione informazioni ed esperti, programmando un seminario che offrirà tutto ciò che occorre sapere per affacciarsi al mercato tagliando le intermediazioni”.

Il programma è ricco e vario. Si parte con un focus dedicato alla normativa e agli aspetti fiscali allungando lo sguardo anche alle reti organizzate dagli agricoltori negli altri paesi europei.

Saranno quindi illustrati i sistemi di vendita più tradizionali e consolidati, verificando le condizioni per ampliare le reti anche in provincia di Arezzo.

Si spazierà quindi sulle possibilità offerte dalla digitalizzazione: dalla creazione di un sito internet all’apertura di un negozio on line all’avvio e gestione di un profilo social, tutto finalizzato a far conoscere e valorizzare i prodotti aziendali.

Un approfondimento infine sarà dedicato al market place Qualità Toscana, una vetrina che le aziende associate potranno utilizzare per commercializzare i loro prodotti. “La piattaforma, a cui si può aderire in modo gratuito, rappresenta una risposta importante per i consumatori, ma anche per le imprese agrituristiche che somministrano pasti. Per la preparazione delle pietanze, devono – per legge – utilizzare prodotti toscani: una ricerca non sempre facile visto che occorre documentare l’origine dei prodotti”, aggiunge il Direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini.

A tutto questo risponderà l’incontro in programma il 2 agosto, aperto dalla Presidente Serena Stefani, che prevede, tra gli altri, l’intervento del Direttore di Cia Toscana Giordano Pascucci e del Presidente di Turismo Verde Toscana Luca Fontana.

In programma inoltre l’intervento di Alessandra Alberti che affronterà il tema Filiera corta, vendita diretta, micro-filiere, economia circolare. Cosimo Righini parlerà invece di Digitalizzazione dei sistemi produttivi, buone pratiche (Progetto On-Farm) e strumenti formativi (Progetto Digi-FE). Luca Marcucci, presidente dell’associazione La Spesa in Campagna Toscana, illustrerà le iniziative Cia per la vendita diretta, mentre Lucia Tacconi presenterà il market place Qualitatoscana.