Chiesa protestante unita aderisce a Toscana e Umbria Pride

Firenze, 20 giugno 2023 – La Diocesi d'Italia della Chiesa protestante unita e le parrocchie locali Agape di Firenze e Kairos di Roma e Terni hanno aderito ufficialmente al Toscana Pride che avrà luogo l'8 luglio 2023 a Firenze e all'Umbria Pride che avrà luogo il 24 giugno 2023 a Perugia. La Chiesa protestante unita parteciperà ai cortei con una delegazione di cui farà parte il vescovo primate Andrea Panerini. “Come avviene da anni siamo molto felici di partecipare ai cortei dei due Pride di Firenze e Perugia - afferma Francesco Benozzi, membro del concistoro della Chiesa protestante unita e coordinatore dei gruppi Lgbtq protestanti ed ecumenici in Italia - perché è sempre necessario manifestare la nostra vicinanza al movimento Lgbtq+ a cui, nel mese di maggio nel corso delle manifestazioni contro l'omobitransfobia, abbiamo chiesto perdono per le persecuzioni di cui sono stati e sono protagonisti i cristiani e le Chiese”.

“Anche quest'anno siamo ai cortei di alcuni Pride - ha aggiunto Panerini - per solidarietà e per convinzione, anche se spesso in posizione critica rispetto ai comitati organizzatori da cui siamo stati esclusi, nonostante la nostra richiesta. Ma l'attuale situazione politica e di violenza omotransfobica del nostro paese non lascia spazio a polemiche e recriminazioni e richiede la massima unità del movimento Lgbtq di cui ci siamo sempre sentiti parte”.

Nella nota si spiega inoltre che la Chiesa protestante unita "non ha aderito ufficialmente al Rivolta Pride di Bologna, che avrà luogo l'1 luglio 2023, perché in grave disaccordo con gli organizzatori, soprattutto nell'esclusione di alcune organizzazioni dal corteo. La Cpu sarà comunque rappresentata da don Gilberto Barbieri, parroco della parrocchia Agnus Dei di Riccione".