C.Fiorentino: un progetto di alternanza scuola-lavoro

Arezzo, 19 luglio 2023 – Grazie alla collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni da Castiglione” e al programma di alternanza scuola-lavoro, fino al mese di settembre, alcuni ragazzi dell’Istituto Professionale “Margaritone” partecipano ad un percorso “lavorativo” presso la biblioteca del comune di Castiglion Fiorentino.

Due i settori in cui sono impegnati durante la mattina. Si tratta dell’archiviazione di antichi documenti e della progettazione per la realizzazione delle scenografie dell’iniziativa “Uno, Nessuno e 100 mila”.

Il responsabile del progetto per il PCTO dell’Istituto Professionale, Moreno Bilancetti, ha sottolineato quanto sia importante che “i ragazzi si confrontino e interagiscano con le istituzioni del territorio sia per poter acquisire e sviluppare nuove conoscenze che per mettere a disposizione le loro competenze per la comunità”.

“Con il progetto alternanza scuola-lavoro viene data l’opportunità agli studenti di acquisire conoscenze a loro utili ad affacciarsi al mondo del lavoro e al tempo stesso viene data loro la possibilità di mettere a disposizione della comunità le loro competenze per la crescita personale” dichiara l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini.