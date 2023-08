C.Fiorentino, torna fruibile il parcheggio del parco Presentini

Arezzo, 4 agosto 2023 – In anticipo sui tempi e dopo un accurato restyling, questa mattina è stato aperto al pubblico il rinnovato parcheggio del Parco Presentini.

42 posti auto e messa a dimora di una ventina di alberi, tra cui 11 piante di Gelso Bianco senza frutti, alberatura autoctona, 3 Platani e due Cipressi.

L’intervento, per un totale di 240mila euro, sostenuti interamente dal municipio castiglionese, è servito per mettere in sicurezza il piazzale del parcheggio, che le radici dei pini avevano dissestato rendendo difficoltosa la sosta.

Riqualificazione e messa in sicurezza: queste sono state, dunque, le parole d’ordine dell’amministrazione che nei primi giorni di maggio aveva iniziato i lavori in una porzione dell’ampia area di sosta a due passi dal centro storico.

Oggi si è concluso il primo step di un progetto più ampio che prevede l’intera riqualificazione dell’area compresa nei pressi di via Trento e via dei Bersaglieri.

“Dopo l’apertura del percorso della Maccarella e l’inizio di riqualificazione dell’ex complesso dei Macelli, l’area del Parco Presentini appena riqualificata consentirà un miglior collegamento con il centro storico che risulta fondamentale per il sostegno anche del nostro centro commerciale naturale” dichiara il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti.