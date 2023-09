C.Fiorentino, novità sui nidi comunali

Arezzo, 12 settembre 2023 – Tutte evase le domande per gli asili nido e da una settimana le strutture comunali del territorio accolgono i circa 80 bambini residenti nel territorio.

“Abbiamo lavorato affinchè le iniziative regionali offrissero i migliori servizio per le famiglie considerando, tra l’altro, che la misura denominata ‘Nidi gratis’ ha raddoppiato gli utenti ed ha gravato pesantemente sull’organizzazione e la predisposizione degli iter burocratici iniziati nello scorso mese di marzo” spiega l’assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

Con la prossima apertura del nido “Trilly” a Brolio, l’amministrazione comunale è riuscita a portare da 48 a 79 la possibilità di accoglienza dei bimbi. Anche l’iniziativa del privato ha contribuito in quanto oltre al sempre apprezzato lavoro della “Carica dei cento più uno” ha aperto un nido domiciliare, “Naturà”, che è partito a pieno regime garantendo, tra l’altro, un’innovativa modalità di cura dei bambini.

“L’amministrazione comunale, grazie al paziente e dinamico lavoro dell’ufficio Scuola, ha portato a compimento l’istanza di co-progettazione dove assieme alla Coop Koinè è stato individuato il percorso per la regolare riapertura del Peter Pan e per la successiva apertura del nido Trilly dove, in quest’ultimo, abbiamo provveduto, grazie alla partecipazione ad un bando regionale, all’acquisto di gran parte degli arredi ed all’abbattimento delle barriere di accesso. Tra le novità che caratterizzano quest’anno scolastico c’è anche quella del prolungamento fino al mese di luglio degli asili nido comunali. Inoltre, grazie alla sinergia con il gestore, sono state anche garantite estensioni per anticipi di ingresso o ritardi di uscita senza ulteriore tariffazione. Ulteriori risposte alle famiglie che hanno estrema necessità di poter conciliare gli impegni lavoratori con quelli familiari” continua l’assessore Franceschini.

Da domani, mercoledì 13 settembre, riapriranno i termini del bando per l’accesso al nido Trilly mentre siamo in attesa di conoscere i tempi di riapertura del bando regionale “Nidi Gratis” per le risorse rimaste disponibili.

“Quando a marzo sono emersi i nuovi progetti e le nuove prospettive di riorganizzazione dei servizi abbiamo cercato, insieme all’ufficio, di redigere un piano che potesse rispondere il più possibile alle richieste delle famiglie castiglionesi pervenuteci in questi anni. Il settore scolastico è in continua evoluzione e, come sempre, cercheremo di scegliere di volta in volta proposte fattibili e adattabili al nostro territorio come l’adesione alla misura dei ‘Nidi Gratis’ e l’apertura del nido ‘Trilly ” conclude l’assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.