C.Fiorentino, le nozze d’argento del gemellaggio tra studenti

Arezzo, 10’ aprile 2024 – Un legame simbolico, quello del gemellaggio, ma estremamente utile per sviluppare e promuovere relazioni come quella dell’amicizia tra giovani, una “friendship” come si dice in inglese, che diventa un’ottima base per costruire una società interculturale.

“Spero che questi giovani siano al contempo la testimonianza di 25 anni di gemellaggio e il ‘trampolino’ per altrettanti anni d’iniziative e occasioni di sviluppo culturale” ha affermato il professor Damian Marshall della Gorey Community School d’Irlanda, presente ieri mattina all’incontro con l’amministrazione comunale.

25 anni, quindi, d’incontri e di scambi, una sorta di “nozze d’argento”, per un progetto che ha allargato gli orizzonti di un’intera comunità. Oltre al potenziamento dell'apprendimento delle lingue e culture straniere e alla formazione di una dimensione europea ed educazione interculturale, lo scambio si prefigge, infatti, di promuovere nei giovani e non solo la sensibilità al multiculturalismo e al multilinguismo attraverso l'incontro con Paesi Europei.

Gli studenti e i loro professori sono arrivati lunedì notte e rimarranno in Italia fino al 18 aprile e vivranno a stretto contatto con i loro “colleghi” italiani dell’I.S.I.S. “Giovanni da Castiglione” che lo scorso dicembre sono andati in Irlanda.

Durante il tradizionale saluto di ieri mattina, il sindaco Mario Agnelli ha lanciato la proposta di un feedback di fine soggiorno perché, come lui stesso ha sostenuto, “vedere Castiglion Fiorentino con occhi diversi e per certi versi stranieri è sempre molto utile…si possono scoprire difetti ma anche pregi che noi, vivendoci, avevamo dato per scontato. Il gemellaggio è una grande opportunità di crescita, di arricchimento e di confronto. Ringrazio il Liceo Linguistico e i suoi professori per portare avanti il progetto sempre con tanto entusiasmo. A Castiglion Fiorentino abbiamo una lunga tradizione di gemellaggi sia di natura scolastica che culturale fino ad arrivare, a quello più recente, stipulato con l’Isola di Lampedusa che, tra gli altri, ha visto proprio il coinvolgimento dell’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”.