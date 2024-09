C.Fiorentino, l’amministrazione incontra i parroci

Arezzo, 21 settembre 2024 – Insieme, in un’ottica di collaborazione istituzionale, per affrontare alcune problematiche comuni da gestire, riguardanti principalmente le iniziative religiose che comprendono anche le tematiche di tipo sociale come le fragilità delle famiglie e delle singole persone che vivono nel nostro territorio.

È questo uno degli obiettivi della nuova delega denominata “Rapporti con le Parrocchie” che il sindaco Mario Agnelli ha conferito, per la prima volta ad un Assessore, Alessandro Concettoni che ha, per altro, anche le deleghe AL Terzo Settore e Volontariato - Frazioni, Circoli e Parrocchie, appunto.

“Sono lusingato” – dichiara l’assessore Concettoni – “per aver ricevuto dal Sindaco Agnelli la delega ai rapporti con le Parrocchie, peraltro è la prima volta che viene attribuito questo compito ad un Assessore. Chi mi conosce sa che cerco di mettere il massimo delle energie a mia disposizione su qualsiasi compito mi venga assegnato ed in questo caso sia il compito che la soddisfazione è doppia”.

Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro alla presenza di Don Aimè Stanislas, che ringrazio per la disponibilità, oltre a Padre Emanuele Di Mare, Don Taras Turkot, Don Giovanni e Don Giuliano Faralli in rappresentanza delle parrocchie del territorio Castiglionese.

“È stato un incontro” – continua l’assessore Alessandro Concettoni – “durante il quale mi sono messo a completa disposizione con l’obbiettivo di condividere e confrontarsi sia sul supporto e sostegno ad iniziative religiose che su tematiche di tipo sociale, per le quali, sono convinto, che il ruolo delle Parrocchie unitamente ai servizi sociali del Comune possa essere di grande supporto. Un esempio tangibile è la consueta cena di solidarietà che si tiene, da 10 anni a questa parte, nel mese di dicembre e che, senza ombra di dubbio, rappresenta un ottimo strumento per dare risposte concrete alle persone più bisognose del nostro territorio con la partecipazione attiva di ogni singolo cittadino”.

E’ stato, quindi, un momento di confronto molto costruttivo che, nel corso dell’anno, si ripeterà al fine “di mitigare le difficoltà che a volte possono vivere i nostri concittadini, E’ molto importante fare squadra e lavorare in rete dal momento che le parrocchie costituiscono l’ossatura nel mondo del terzo settore, e spesso i Sacerdoti sono i primi ad entrare in contatto con le fragilità” conclude l’assessore al Terzo Settore e Volontariato - Frazioni, Circoli e Parrocchie, Alessandro Concettoni.