C.Fiorentino, avviso pubblico per il rinnovo della Commissione del Paesaggio

Arezzo, 3 agosto 2023 – Il Comune di Castiglion Fiorentino intende procedere al rinnovo della Commissione del Paesaggio, pertanto con la determinazione dirigenziale n. 775 del 1/08/2023 è stato approvato il bando per la individuazione dei componenti della Commissione Comunale e la relativa domanda da presentare.

Sul portale del comune sono riportati l’Avviso pubblico con allegato il relativo schema di domanda di partecipazione.

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di supporto tecnico nei procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, potranno presentare la propria domanda coloro che possiedono i requisiti di esperto in materia paesaggistica ed ambientale, ai sensi dell’art. 153, comma 6, della L.R. 65/2014, che sono i seguenti:

· professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

· professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

· dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;

Gli interessati, in possesso dei requisiti soprariportati, possono presentare istanza completa degli allegati, da oggi, 3 agosto, al giorno 23/08/2023 indicando nell’oggetto della PEC "Domanda di candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio" all’indirizzo PEC del Comune: [email protected]