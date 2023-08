Cerca di rubare una bicicletta, poi affronta il proprietario con due bottiglie rotte: arrestato

Viareggio (Lucca), 4 agosto 2023 – Dopo aver asportato una bicicletta parcheggiata nelle apposite rastrelliere in piazza Sebastiano Caboto a Viareggio (Lucca), è stato fermato dal legittimo proprietario il quale, nell'intento di rientrare in possesso del mezzo, ha affrontato il giovane sebbene quest'ultimo impugnasse minacciosamente due bottiglie di vetro rotte. Per questo un 19enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Torre del Lago. Il giovane, originario del Marocco, è stato rintracciato dai militari intervenuti sul posto mentre cercava di allontanarsi.