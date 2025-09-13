Centri abitati come “Villaggi smart sostenibili e inclusivi“. Tecnologia e innovazione al servizio dello sviluppo

PITIGLIANO (Grosseto)

Tanti progetti e un unico obiettivo: scommettere sulla tecnologia e sull’innovazione. Trasformare i centri abitati in veri e propri villaggi digitali più connessi, sostenibili e inclusivi è l’obiettivo del "Laboratorio a Cielo Aperto", che sfrutta la rete in fibra ottica di Open Fiber come base principale.

La finalità è creare un "villaggio digitale guidato dai dati", raccogliendo informazioni dal territorio per offrire servizi su misura. Gli strumenti utilizzati sono edge computing per elaborare i dati sul posto; fibra in ogni stanza (Fttr) per una connessione ultraveloce e stabile; sensori intelligenti su tutto, dal traffico all’inquinamento atmosferico, dalla presenza di persone, ai rischi naturali; fibra ovunque (FTTx), che porta la connessione ultraveloce in ogni luogo.

Un’altra sfida è quella di Real City di Open Fiber, che usa una tecnologia all’avanguardia chiamata Digital Twin (o "gemello digitale") per velocizzare l’arrivo della fibra ottica anche nei comuni più piccoli.

Avere una replica esatta e interattiva della realtà permette di progettare la rete in modo più intelligente ed efficiente. Infine la fibra ottica di Open Fiber non serve solo per navigare velocemente, ma è anche il motore che alimenta una piattaforma intelligente chiamata V-ERA (acronimo di Village – Eco Rural And Smart).

Questa piattaforma, che possiamo immaginare come il cervello centrale del nostro villaggio digitale, raccoglie e gestisce tutti i dati del territorio per renderlo più efficiente e sostenibile.

V-ERA funziona come una centrale di controllo che monitora in tempo reale una grande quantità di informazioni. Sfruttando la tecnologia IoT (Internet delle Cose), raccoglie dati da vari sensori sparsi per il territorio. Questi dati vengono poi analizzati da algoritmi avanzati e dall’intelligenza artificiale (AI) per fornire servizi innovativi e prendere decisioni intelligenti.

Proprio Open Fiber, principale operatore Ftth in Italia e tra i leader in Europa, ha connesso negli ultimi anni 14,5 milioni di unità immobiliari, in 240 città e 5.400 comuni.

Li.Cia.