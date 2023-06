Cento libri iscritti al concorso letterario Santucce Storm festival

Arezzo, 15 giugno 2023 – 100 iscrizioni da tutta Italia, tra cui anche due castiglionesi. Sono questi alcuni numeri della nona edizione del concorso letterario “Santucce Storm Festival”, coordinato dall’ICEC che vede nella figura di presidente, Fabio Bidi.

Lo scorso 31 maggio è scaduto il tempo per le iscrizioni ed ora è tutto in mano alla giuria che dovrà individuare i 20 finalisti. Il primo appuntamento per la presentazione delle opere è in programma nel prossimo mese di luglio.

“E’ un risultato assolutamente inaspettato che colloca il ‘Santucce Storm Festival’ a livello delle rassegne di narrativa più prestigiose d’Italia” afferma l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, che aggiunge “il nostro compito è quello di farlo crescere ancora”.

Ora la parola passa alla giuria composta da Daniela Panariello, Francesca Menci, Maria Saccà, Adelma Banchetti, Franco Angori, Luca Trippi, Iacopo Caselli e Maria Letizia Grossi (vincitrice dell’ultima edizione) che dovrà, appunto, scegliere i 20 libri finalisti.

La premiazione del “Santucce Storm Festival” si terrà nel prossimo mese di dicembre 2023.