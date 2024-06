Arezzo, 4 giugno 2024 – Centinaia di bambini da tutta la provincia per la I° edizione di AGRI KIDS Giornata conclusiva del progetto Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare organizzata dalla Coldiretti e da Zero Spreco Aisa Impianti presso la Centrale di Recupero in strada vicinale dei Mori Loc. San Zeno Arezzo che per l’occasione ospiterà una maxi fattoria e un hub del riciclo dove i piccoli a partire dalle ore 9:30 a fino alle ore 12:30 parteciperanno ai laboratori a cura delle Fattorie didattiche di Campagna Amica sulla semina, sulla caseificazione, sulla filiera dell’olio, impareranno a fare il pane fresco, a cucinare e riciclare nello spazio di Zero Spreco con il Mumec, la Banda Piccoli Chef, gli Astrofili per l’osservazione del cielo e con il teatro dedicato all’ambiente, giocheranno a fare la spesa come i grandi, andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della stagionalità con la grande ruota di Campagna Amica e orticoltura e laboratori sul terreno curati da Grace to Grace.

Nell’area dedicata saranno presenti, inoltre, laboratori sportivi e sui corretti stili di vita curati da Coni con uno spazio gioco a piccoli gruppi, Sport e Salute con un laboratorio di alfabetizzazione motoria e multisport, Uisp Comitato Territoriale di Arezzo con i giochi di una volta ed il CSI spazio giochi e multisport.

Con l’OPI i giovani studenti faranno delle esperienze sul lavaggio delle mani ed anche per gli insegnanti sarà presente un momento formativo dedicato alle manovre di disostruzione a cura dell’Associazione.

Ad accogliere i piccoli ospiti ci saranno Lidia Castellucci presidente della Coldiretti aretina insieme a Giacomo Cherici Presidente di Zero Spreco Aisa Impianti con i rappresentanti delle istituzioni locali oltre che al Comitato Giovani Impresa con il Delegato James Lewis Benedetto ed il Coordinamento Donne Coldiretti con la Responsabile Elena Bertini.

L’iniziativa educativa vede la piena adesione, la collaborazione ed il patrocinio di Coni, Sport e Salute, Uisp Comitato Territoriale di Arezzo, CSI, Associazione Cuochi, OPI, Calcit, Banda Piccoli Chef, Mumec, Astrofili, Grace to Grace.

Si ringraziano inoltre gli sponsor dell’evento Menchetti, pastificio Fabianelli ed Agrimacchine Serafini.