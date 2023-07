Centenario pucciniano, sul palco c’è Venezi. Concerto show nel tempio del rock

Lucca, 8 luglio 2023 - Lucca protagonista delle celebrazioni per il centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini. Il grande compositore lucchese di fama internazionale, che la città e il suo territorio possono vantare tra le loro eccellenze e simboli riconosciuti in tutto il mondo. Il cui valore, indiscusso, trova conferma nell’istituzione di un Comitato nazionale ad hoc, nato un anno fa (non senza difficoltà) con il compito di onorare appunto il nome del Maestro e insieme valorizzare il suo territorio, su cui accendere i riflettori. E la prima luce punterà proprio su piazza Napoleone, a Lucca. Martedì prossimo, 11 luglio, alle 21.15 si darà il via ufficiale con un concerto sul palco del Lucca Summer Festival (altra eccellenza locale che fa rivolgere lo sguardo sulla città murata) con protagonista un’altra famosa figlia di Lucca, il direttore Beatrice Venezi, che sarà sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul palco il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti.

“Abbiamo fortemente voluto iniziare le celebrazioni a Lucca – spiega il sindaco Mario Pardini – e farlo con chi rappresenta la nostra città nel mondo". "Sono molto onorata di questo ruolo – ha commentato Venezi – ne sento la responsabilità e spero di esserne all’altezza. Non vedo l’ora di sentire l’abbraccio della città, sono emozionata". L’evento, progettato dal comitato, è stato organizzato dal Teatro del Giglio anche per – a detta dello stesso sindaco – “ovviare alle difficoltà riscontrate dal comitato nel metterlo in piedi“. A farlo camminare, poi, è stata anche la collaborazione del Summer Festival che ha messo a disposizione la struttura - “con enorme piacere“ ha sottolineato il patron Mimmo D’Alessandro – inserendolo nel calendario come l’evento gratuito di quest’anno. Un “intermezzo“ classico che affascina tanti. I biglietti, distribuiti da ieri, sono andati ruba. In poche ore è stata raggiunta quota 2mila, ovvero la metà dei posti a sedere previsti e ad oggi l’evento è già quasi sold out.

Ma vediamo quale sarà il repertorio che martedì incanterà il pubblico. I brani in programma sono: Capriccio sinfonico (Da Tosca - Selezioni dai ruoli di Cavaradossi, Tosca e Scarpia, tra cui Vissi d’arte e E lucevan le stelle); Da Manon Lescaut (Intermezzo); Da Madama Butterfly(Intermezzo); Da Tabarro, selezione (tra cui Nulla! Silenzio…); Da Suor Angelica (Intermezzo); Da Gianni Schicchi (O mio babbino caro); Era uguale la voce?... Ah, vittoria, vittoria!; Da Le villi (La tregenda). E non solo. Lo stesso direttore d’orchestra ha promesso sorprese. Si proseguirà poi al Gran Teatro di Torre del Lago con due eventi per il Festival e poi domenica 23 con il recital “Eroine pucciniane”. Un programma ancora parziale, con spettacoli in fase di trattativa che manterranno viva l’attenzione fino a novembre, quando Lucca sarà in pieno Comics & Games, di cui il gruppo editoriale QN è media partner.