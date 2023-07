Celebrazioni garibaldine, due giorni di eventi

Arezzo, 18 luglio 2023 – Arezzo si prepara a ospitare le celebrazioni garibaldine 2023. La figura dell’eroe dei due mondi sarà al centro di un’articolata serie di eventi, in programma in vari luoghi della città, venerdì 21 e sabato 22 luglio. Le celebrazioni sono promosse dalla sezione di Arezzo dell’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini (Anvrg), con il patrocinio della regione Toscana, della provincia e del comune di Arezzo.

Il filo conduttore dell’iniziativa è quello di commemorare il passaggio di Garibaldi e Anita nella città di Arezzo, avvenuto proprio il 22 luglio 1849.

Primo appuntamento è, dunque, venerdì 21 luglio, alle ore 17.30, presso l’auditorium Aldo Ducci, in via Cesalpino, dove, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, sarà proiettato il film La versione di Anita, per la regia di Luca Criscenti.

Il film è un’analisi rigorosa e attenta, compiuta attraverso studi biografici, sull’eroina dei due mondi ed è stato realizzato toccando numerose location in Italia e all’estero. Il docufilm, con una chiave inedita e un linguaggio moderno, porta a rileggere una vicenda storica da riscoprire.

Il secondo appuntamento è, invece, previsto sabato 22 luglio, alle ore 9.30, in via Divisione Garibaldi, ad Arezzo, dove è in programma la commemorazione dell’80° anniversario della Divisione partigiana militare Garibaldi, a cura della sezione di Arezzo dell’Anvrg, con la presenza di Paola Fioretti, in rappresentanza della federazione regionale toscana della stessa associazione.

Nella circostanza è prevista la scopertura di un medaglione in bronzo celebrativo della medesima Divisione militare partigiana, alla presenza delle autorità. Seguirà l’esecuzione di alcuni brani da parte della banda musicale La Tramontana di San Giustino Valdarno e la consegna delle medaglie commemorative, coniate per l’occasione, ai discendenti della formazione partigiana presenti e agli organi istituzionali.

La Divisione partigiana militare Garibaldi nacque dalla fusione delle divisioni «Taurinense» (alpini) e «Venezia» (fanteria), le quali scelsero di combattere il nemico nazifascista nella regione del Montenegro alle dipendenze operative dell’Esercito popolare di liberazione jugoslavo – dall’autunno del 1943 alla primavera del 1945. Si tratta di circa ventimila soldati italiani che, dopo l'Armistizio dell'8 settembre 1943, decisero di non arrendersi e di aderire alla Resistenza jugoslava. Un'esperienza eroica e drammatica, che si concluse nel marzo 1945 con il rientro a casa di meno della metà dei primi partigiani. Questa cerimonia contribuisce, dunque, a dare il giusto riconoscimento alla memoria dei partigiani garibaldini.