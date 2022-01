Firenze, 10 gennaio 2022 - Scontro in tv su vaccini Covid e anticorpi monoclonali fra l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e Massimo Galli, medico ed ex direttore del reparto di malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano. Ceccardi, ex sindaca di Cascina ed ex candidata alla carica di presidente della Regione Toscana alle ultime elezioni regionali, attualmente europarlamentare della Lega, ha avuto un confronto molto acceso con Galli nel corso della trasmissione Agorà su Rai3: argomento del botta e risposta i monoclonali.

Per l'eurodeputata della Lega, che si è detta contraria ai vaccini per i bambini, i monoclonali non sarebbero "disponibili per tutti". Immediata è arrivata la risposta dell'infettivologo Galli: "Temo che l'onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali - ha ribattuto Galli -. Solo chi ha alcuni fattori di rischio può avere beneficio da un trattamento, precoce e non risolutivo, come gli anticorpi monoclonali".

Ceccardi successivamente ha attaccato Galli con queste parole: "Lei perché se li è fatti? Dopo 5 giorni dalla febbre è qui in tv a parlare. Fortunatamente per lui, Massimo Galli è rientrato tra i pochi italiani che hanno avuto la possibilità di curarsi con i monoclonali. Sui monoclonali e più in generale sulle cure contro il Covid si parla e si fa troppo poco. Trovo folle continuare a inseguire l'idea di un obbligo vaccinale per tutti, bambini compresi. E' impensabile puntare al 100% di popolazione vaccinata". Ceccardi si è detta "arrabbiata" perché ha avuto l'infezione dopo essersi vaccinata. Galli, in merito alla sua malattia, ha poi di nuovo risposto a Ceccardi: "Ho fatto 3 vaccinazioni, altrimenti sarei crepato, cara mia".