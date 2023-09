Cavriglia, i progetti scuola a sostegno dell’offerta formativa

Arezzo, 12 settembre 2023 – Sta per iniziare un nuovo anno scolastico e l'Amministrazione Comunale, oltre a quanto già realizzato nel corso degli anni passati con particolare attenzione all'edilizia scolastica, all'efficientamento energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'organizzazione sempre puntuale dei servizi, dedica grande attenzione anche all'ampliamento dell'offerta formativa, promuovendo e sostenendo progetti innovativi e di particolare spessore.

Quest'anno tutto è riassunto in un vero e proprio manifesto “Agenda Scuola 2024: tra cittadinanza consapevole, diritti e inclusione, ambiente e natura, cultura, arte e sport”.

Tre le proposte di punta di tale agenda spiccano la collaborazione con l'Istituto “Dante Alighieri” per proseguire ed arricchire sempre più il progetto “Cantare con le Mani” che ha visto nell'anno scolastico 2022/2023 la nascita di un coro nella Lingua Italiana dei Segni (LIS), il percorso “Il Dire e il Fare” in sinergia con Arci Valdarno per la valorizzazione delle comunità educanti e la novità de “Il Bosco Didattico”, proposto da Unicoop Firenze con la sua esperienza di educazione all'aperto al fine di sperimentare ritmi, tempi e segreti della natura.

A questi si aggiungono alcuni “evergreen” quali il progetto “Oxy”, con la Misericordia di Cavriglia, per promuovere la cultura dell'associazionismo e del primo soccorso e “Mutar d'Ale”, premio d'arte nazionale intitolato alla memoria del Maestro Giuliano Pini, giunto ormai alla sua settima edizione, oltre alla novità di “Nid'Art”, grazie al quale l'arte entrerà nei poli 0-6 tramite allestimenti ed esperienze sensoriali pensate apposta per i piccoli.

Proseguiranno, infine, le partnership con tutte quelle realtà sportive esistenti nel territorio comunale, di cui è un esempio la pratica della disciplina del Padel, in sinergia col Centro Polivalente di Bellosguardo, nell'ottica di favorire e promuovere sempre più l'inclusione all'interno dell'universo scuola.

“L'inizio di ogni nuovo anno scolastico viene tradizionalmente salutato da questa Amministrazione con la proposta di una serie di progetti ed iniziative volti ad implementare l'offerta educativa e formativa già in essere nelle nostre Scuole – esordiscono il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Paola Bonci- “Quest'anno, in particolare, sono state messe in cantiere delle novità volte ad aumentare la sensibilità dei ragazzi versi i temi dell'inclusione, della civile convivenza e dell'educazione ambientale”- terminano il Sindaco e l'Assessore.